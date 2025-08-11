1.7 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في أولى جلسات الأسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



استقرت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في أول يوم تداول من الأسبوع لتتحرك في نطاق أفقي ضيق صعوداً وهبوطاً، انعكس على هدوء ملحوظ في التداولات، مع وجود عمليات شراء انتقائية على عدد من الأسهم، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب الذين بلغت محصلة تعاملاتهم أمس صافي شراء في كلا السوقين بواقع 87 مليون درهم.

وانعكس استقرار المؤشرات على القيمة السوقية، حيث أضافت أسهم أبوظبي 1.7 مليار درهم إلى قيمتها السوقية، فيما تراجعت القيمة السوقية لأسهم دبي بشكل طفيف وبنحو 621 مليون درهم فقط، وتزامن ذلك مع هدوء نسبي في التداولات، لتبلغ قيمة التداولات الإجمالية 1.6 مليار درهم، بعد تداول أكثر من 627 مليون سهم خلال 30 ألفاً و882 صفقة.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة لا تذكر أمس، بمقدار 9.79 نقطة وبنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 10301.83 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 959.43 مليون درهم، شملت ما يزيد على 325.81 مليون سهم عبر 18699 صفقة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 40 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة وثبات أسهم 42 شركة.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 114.32 مليون درهم، وتلاه سهم «إيبيكس للاستثمار» بقيمة 88.93 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 71.78 مليون درهم، ويليه «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 60.63 مليون درهم. وجاء سهم «إشراق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 37.97 مليون سهم، وتلاه سهم «رأس الخيمة العقارية» بتداول 35.61 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 27.9 مليون سهم، وجاء «أدنوك للغاز» رابعاً بنحو 21.32 مليون سهم. وشهد السوق ارتفاع عدد من الأسهم النشطة، كان أبرزها «إيبيكس للاستثمار» بنسبة 4.32% ليغلق عند 4.34 درهم، و«أبوظبي لمواد البناء» بنسبة 4.97% ليسجل 1.9 درهم، وأيضاً «إشراق» بنسبة 1.9% ليغلق عند 0.536 درهم، و«رأس الخيمة العقارية» بنسبة 1.31% ليسجل 1.54 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 218.17 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 173.38 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 44.79 مليون درهم كمحصلة «شراء».

كما زادت تعاملات بيع المؤسسات المالية بشكل نسبي على تعاملات الشراء، حيث بلغت 552.156 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 542 مليون درهم، لتكون المحصلة صافي «بيع» بنحو 10 ملايين درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق أمس نحو 1.7 مليار درهم لتبلغ 3.151 تريليون درهم، مقابل 3.149 تريليون درهم في اليوم السابق.



سوق دبي

وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع طفيف أمس، بمقدار 4.78 نقطة وبنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 6153.29 نقطة، بعد ارتفاع أسهم 28 شركة، مقابل انخفاض أسهم 17 شركة وثبات أسهم 8 شركات. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 641.7 مليون درهم، بعد التعامل على 301.87 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12183 صفقة.

وتصدر قائمة النشاط من حيث القيمة «أملاك للتمويل» بقيمة تداولات 166.19 مليون درهم، تلاها «إعمار العقارية» بقيمة 71.71مليون درهم، ثم «بنك دبي الإسلامي» بقيمة 43.85 مليون درهم. فيما جاء «أملاك» الأنشط من حيث حجم التداولات بنحو 86.99 مليون سهم، وتلاه «الاتحاد العقارية» بتداول 28.42 مليون سهم، ثم «طلبات» بتداول 23.8 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 251.72 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 209.43 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي 42.28 مليون درهم كمحصلة «شراء». وفي المقابل بلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية في سوق دبي المالي «بيعاً» بمقدار 930.97 مليون درهم، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 349.93 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 380.9 مليون درهم. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي بنحو 621.6 مليون درهم فقط، لتسجل 1.058 تريليون درهم أمس، مقارنة بنحو 1.59 تريليون درهم في اليوم السابق.