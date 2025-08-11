«جي آند جي» الإيطالية تختار رأس الخيمة مركزاً إقليمياً لعملياتها

رأس الخيمة (وام)



أعلنت شركة جي آند جي كومبوسايت إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في تصنيع وتوريد المكونات المتطورة من الألياف الكربونية والمواد المركبة عالية الأداء، عن تأسيس مقرها الإقليمي في إمارة رأس الخيمة بهدف تعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي الخطوة من خلال استئجار منشأة صناعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، حيث ستتولى الشركة إنتاج مكونات متقدمة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات، لا سيما رياضة السيارات والسيارات الفائقة السرعة، بالإضافة إلى الصناعات البحرية والدفاعية والفضائية، وقطاع التصميم الداخلي الفاخر، ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملياتها التشغيلية بالكامل في سبتمبر المقبل.

وجرى توقيع اتفاقية الإيجار في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من ستيفانو أسوني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شركة جي آند جي كومبوسايت، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز».

وقال أسوني إن رأس الخيمة تميّزت بمزيج فريد من المزايا التنافسية، بدءاً من موقعها الاستراتيجي القريب من المراكز الصناعية الرئيسة، وصولاً إلى الديناميكية المتسارعة لقطاع السيارات في الإمارة. وأضاف أن البيئة الصناعية المتنامية في رأس الخيمة واعدة للنمو المستدام، ورأس الخيمة بيئة أعمال مستقرة وواعدة للمستقبل تتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى.