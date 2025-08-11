الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جي آند جي» الإيطالية تختار رأس الخيمة مركزاً إقليمياً لعملياتها

«جي آند جي» الإيطالية تختار رأس الخيمة مركزاً إقليمياً لعملياتها
12 أغسطس 2025 01:20

رأس الخيمة (وام)

أعلنت شركة جي آند جي كومبوسايت إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في تصنيع وتوريد المكونات المتطورة من الألياف الكربونية والمواد المركبة عالية الأداء، عن تأسيس مقرها الإقليمي في إمارة رأس الخيمة بهدف تعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.
 وتأتي الخطوة من خلال استئجار منشأة صناعية بمساحة تتجاوز 10 آلاف قدم مربعة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، حيث ستتولى الشركة إنتاج مكونات متقدمة لقطاعات متنوعة تشمل صناعة السيارات، لا سيما رياضة السيارات والسيارات الفائقة السرعة، بالإضافة إلى الصناعات البحرية والدفاعية والفضائية، وقطاع التصميم الداخلي الفاخر، ومن المقرر أن تبدأ المنشأة عملياتها التشغيلية بالكامل في سبتمبر المقبل.
وجرى توقيع اتفاقية الإيجار في مركز كومباس للأعمال، بحضور كل من ستيفانو أسوني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة شركة جي آند جي كومبوسايت، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز».
 وقال أسوني إن رأس الخيمة تميّزت بمزيج فريد من المزايا التنافسية، بدءاً من موقعها الاستراتيجي القريب من المراكز الصناعية الرئيسة، وصولاً إلى الديناميكية المتسارعة لقطاع السيارات في الإمارة. وأضاف أن البيئة الصناعية المتنامية في رأس الخيمة واعدة للنمو المستدام، ورأس الخيمة بيئة أعمال مستقرة وواعدة للمستقبل تتماشى مع رؤيتنا طويلة المدى.

أخبار ذات صلة
«صيف الإمارات التشكيلي» ينطلق في رأس الخيمة
«سيارة المستقبل» تجوب الطرقات بلا عجلة قيادة أو عدادات
مناطق رأس الخيمة الاقتصادية
السيارات
رأس الخيمة
راكز
إيطاليا
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد توظيف 700 شخص وترقية 1523
اليوم 16:49
جهود الإمارات تسعى إلى تلبية الاحتياجات الأساسية وتخفيف معاناة المتضررين في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تواصل مشروع صيانة الآبار وتوفير المياه لأهالي غزة
12 أغسطس 2025
نازحون سودانيون في مخيم داخل تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان
12 أغسطس 2025
الأطفال ضحايا انتهاكات الحوثيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن.. توثيق 732 انتهاكاً حوثياً خلال شهرين
12 أغسطس 2025
مساعدات الإمارات تؤكد الالتزام الراسخ بمواصلة الدعم لأهالي القطاع (من ا لمصدر)
الأخبار العالمية
خبراء وباحثون لـ«الاتحاد»: الإمارات.. جهود إغاثية عاجلة لدعم سكان القطاع
12 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©