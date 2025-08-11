الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تعاون بين «أبوظبي للاستثمار» و«آنت إنترناشونال» في التكنولوجيا المالية

أثناء توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
12 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد) 

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة «آنت إنترناشونال»، بهدف توظيف الخبرات التقنية التي تتمتع بها مجموعة «آنت انترناشونال» لدعم نمو قطاع التكنولوجيا المالية في أبوظبي، وتمكين الشركات المحلية من الاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة، وربط المعاملات المالية بين أبوظبي والأسواق العالمية الرئيسية من خلال التكنولوجيا الرقمية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «رسخت أبوظبي مكانتها كمركز مالي رائد ووجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي. وتمثل هذه الاتفاقية مع مجموعة «آنت إنترناشونال» محطة مفصلية في مسار التمويل الرقمي، حيث لم يعد التوسع مرتبطاً فقط بالحضور والانتشار الجغرافي، بل بكفاءة المنظومة والثقة والتكامل التنظيمي». 
ومن جهته، قال بينغ يانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آنت إنترناشيونال»: «بفضل تعاوننا الاستراتيجي مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سنتمكن من تعزيز حضورنا في أبوظبي ودعم نمو الشركات المحلية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من الفرص العالمية. ونتطلع للمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات». 

