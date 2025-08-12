ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي ربما تقدم مزيداً من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.



وبحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3405.40 دولار.



وخسر الذهب 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1145.47 دولار.