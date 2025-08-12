الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب
12 أغسطس 2025 10:31

 ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الثلاثاء بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية التي ربما تقدم مزيداً من الوضوح حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3354.91 دولار للأوقية. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3405.40 دولار.

 وخسر الذهب 1.6 بالمئة أمس الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة بأكثر من اثنين بالمئة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يجري فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، مما خفف من حدة التوتر في السوق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 37.88 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1330.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1145.47 دولار.

أخبار ذات صلة
ترامب يعفي الذهب من الرسوم الجمركية الإضافية
تراجع أسعار الذهب
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
«كونجرس آسيا» يستعرض حصاد «الرؤية والواقع» في «البارالمبية»
الرياضة
«كونجرس آسيا» يستعرض حصاد «الرؤية والواقع» في «البارالمبية»
اليوم 11:04
خورفكان يحقق أهدافه بالتعادل مع حتا ودياً
الرياضة
خورفكان يحقق أهدافه بالتعادل مع حتا ودياً
اليوم 11:01
وفاة رياضي إيطالي في دورة الألعاب العالمية بالصين
الرياضة
وفاة رياضي إيطالي في دورة الألعاب العالمية بالصين
اليوم 10:40
إيلون ماسك
الأخبار العالمية
ماسك يعتزم مقاضاة أبل بسبب متجرها للتطبيقات
اليوم 10:37
ارتفاع أسعار الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©