إطلاق مجمع «خدمة صيانة الطائرات» في مشروع «محمد بن راشد للطيران»

دبي (وام)



أعلن «مشروع محمد بن راشد للطيران» في دبي الجنوب، عن إطلاق «مجمّع خدمات صيانة الطائرات»، وهو منشأة حديثة صُمّمت لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بقطاع الطيران في المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة ضمن منطقة توريد وتصليح أجزاء الطائرات، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 16.661 متراً مربعاً، كما تضم 14 وحدة متميزة مصمّمة وفق أعلى المعايير، لتوفير بيئة تشغيلية متكاملة تواكب احتياجات الشركات العاملة في مجالات الطيران.

ويقدّم «مجمّع خدمات صيانة الطائرات» مزايا تنافسية تشمل سهولة الوصول، والبنية التحتية المتقدمة، ومرونة في تخصيص المساحات المكتبية والتجارية والمستودعات، ما يجعله خياراً مثالياً للشركات الباحثة عن موقع إستراتيجي ضمن بيئة متكاملة للطيران. وتتيح المنشأة الجديدة للشركات العاملة فيها الازدهار ضمن منطقة حرة تتمتع بمزايا متعددة، أبرزها التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، إلى جانب بيئة تشغيلية مرنة.

وقال محمد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، إن النموّ المستدام في القطاع والطلب المتزايد من الشركات الإقليمية والعالمية على خدمات الطيران شكل دافعاً رئيسياً لتوسيع البنية التحتية، إذ يأتي إطلاق المجمع استجابةً مباشرة لهذا النمو، واستمراراً للالتزام بتوفير مرافق ومنشآت عالية الجودة.

ويوفّر مشروع محمد بن راشد للطيران، للشركات العالمية في مجال الطيران فرصاً استثمارية، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم وشركات الطيران الخاص وشركات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والأنشطة المرتبطة بها.