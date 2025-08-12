الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الدار تُطلق مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز»

الدار تُطلق مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز»
13 أغسطس 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت مجموعة الدار عن إطلاق مشروعها الجديد «شاطئ فاهد تيراسيز»، أحدث مجتمعاتها السكنية الفاخرة على شاطئ جزيرة فاهد، أول وجهة ساحلية مصممة لتعزيز جودة حياة صحية ومستدامة في أبوظبي. ويضم مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز» 501 وحدة سكنية فاخرة ومتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة حصرية من ستة بنتهاوس، وتتميز جميع الوحدات بتصاميم عصرية رحبة، واتصال مباشر بالمساحات الخارجية.
ويحمل المشروع توقيع المعماري العالمي الشهير كويتشي تاكادا، بينما تتولى شركة «إم آند إل» الحائزة على الجوائز العالمية تطوير التصاميم والديكورات الداخلية.
ويمنح مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز» القاطنين إمكانية الوصول المباشر إلى أبرز معالم جزيرة فاهد، بما في ذلك ساحة الفعاليات الحيوية، وبوليفارد «كورال درايف» الذي يضم متاجر عصرية، فضلاً عن موقعه القريب من مدرسة «كينجز كوليدج - ويمبلدون». ليقدم بذلك مجتمعاً متكاملاً يتناغم فيه التصميم الراقي وروعة الطبيعة، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الرفاهية الحقيقية تبدأ من المنزل.
ويتفرّد «شاطئ فاهد تيراسيز» بمرافقه الحصرية المصممة خصيصاً لتعزيز رفاه السكان، حيث يضم النادي الشاطئي صالة رياضية متطورة، إلى جانب استوديوهات متخصصة للياقة البدنية، ومنتجع صحي يضم مناطق استرخاء علاجية بالملح وأحواض استشفاء باردة وغرف علاج خاصة. 
وصُممت المساحات الخضراء على مستوى البوديوم ضمن مشروع «شاطئ فاهد تيراسيز» لتكون واحة طبيعية نابضة بالحياة، تزدان بمساحات خضراء وارفة وأجنحة مظللة مخصصة لليوغا والتأمل، وثلاثة مسابح إنفينيتي بطول 25 متراً، إضافة إلى مناطق ألعاب آمنة ومبتكرة للأطفال، ليحظى السكان بأجواء مثالية تجمع بين الاسترخاء والأنشطة الحيوية. أما ممشى الواجهة البحرية «سبورتس بلازا»، فيوفّر ملاعب متكاملة للكرة الطائرة والتنس المصغر، ومساحات رياضية مفتوحة.

