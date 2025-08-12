جمارك دبي تضبط 35 طناً من البضائع المقلّدة وغير المطابقة للمواصفات

دبي (الاتحاد)



أعلنت جمارك دبي عن ضبط أكثر من 35 طناً من البضائع المقلّدة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات، في جميع مراكز الشحن الجوي بإمارة دبي، في عملية رقابية استثنائية استمرت لأكثر من 3 أشهر، ضمن جهودها المتواصلة في حماية الحدود والتصدي وبكل حزم لكافة أشكال عمليات التهريب والغش التجاري.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 12 مليوناً من السجائر المهربة و6.7 مليون سجائر مقلدة و37110 منتجات تجميل غير مطابقة الشروط والمواصفات للسوق المحلي و3632 قطعة إلكترونية غير مصرح بها و10520 قطعة مقلدة لماركات عالمية.

وقال الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي: «لدينا أنظمة وتقنيات متقدمة في اعتراض واستهداف الشحنات، ولدينا فريق تفتيش ميداني من أفضل الكفاءات، وإدارة للاستخبارات الجمركية ذات خبرات متراكمة في تحليل البيانات ومتابعة ومراقبة الشحنات، وأجهزة فحص وتفتيش متطورة، هذه الضبطيات هي رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بمنظومة التجارة استراتيجيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الوطني، وحماية أصحاب العلامات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية».

وأضاف: «في ظل تسارع وتيرة التجارة العالمية وتنامي الاعتماد على عمليات الشحن الجوي لنقل البضائع، تواجه الجمارك على مستوى العالم تحدياً مزدوجاً في التسهيل التجاري ودعم التجارة المشروعة ومرونة سلاسل التوريد من جهة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتحايل التجاري كتهريب البضائع المقلدة من جهة أخرى».