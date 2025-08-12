الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

جمارك دبي تضبط 35 طناً من البضائع المقلّدة وغير المطابقة للمواصفات

ضبطية السلع المقلدة (من المصدر)
13 أغسطس 2025 02:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت جمارك دبي عن ضبط أكثر من 35 طناً من البضائع المقلّدة والمهربة وغير المطابقة للمواصفات، في جميع مراكز الشحن الجوي بإمارة دبي، في عملية رقابية استثنائية استمرت لأكثر من 3 أشهر، ضمن جهودها المتواصلة في حماية الحدود والتصدي وبكل حزم لكافة أشكال عمليات التهريب والغش التجاري.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 12 مليوناً من السجائر المهربة و6.7 مليون سجائر مقلدة و37110 منتجات تجميل غير مطابقة الشروط والمواصفات للسوق المحلي و3632 قطعة إلكترونية غير مصرح بها و10520 قطعة مقلدة لماركات عالمية.
وقال الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي: «لدينا أنظمة وتقنيات متقدمة في اعتراض واستهداف الشحنات، ولدينا فريق تفتيش ميداني من أفضل الكفاءات، وإدارة للاستخبارات الجمركية ذات خبرات متراكمة في تحليل البيانات ومتابعة ومراقبة الشحنات، وأجهزة فحص وتفتيش متطورة، هذه الضبطيات هي رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بمنظومة التجارة استراتيجيتنا ريادة الجمارك الآمنة عالمياً وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة المشروعة، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الوطني، وحماية أصحاب العلامات التجارية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية».
وأضاف: «في ظل تسارع وتيرة التجارة العالمية وتنامي الاعتماد على عمليات الشحن الجوي لنقل البضائع، تواجه الجمارك على مستوى العالم تحدياً مزدوجاً في التسهيل التجاري ودعم التجارة المشروعة ومرونة سلاسل التوريد من جهة، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتحايل التجاري كتهريب البضائع المقلدة من جهة أخرى».

أخبار ذات صلة
لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية
«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية
الشحن الجوي
جمارك دبي
البضائع المقلدة
دبي
آخر الأخبار
زخات شهب برسيد تصل الذروة مع 60 شهابًا في الساعة
الترفيه
زخات شهب برسيد تصل الذروة مع 60 شهابًا في الساعة
اليوم 12:15
"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 18 مليون معاملة ذكية خلال النصف الأول
علوم الدار
"الموارد البشرية والتوطين" تنجز 18 مليون معاملة ذكية خلال النصف الأول
اليوم 12:03
أن أم سي للرعاية الصحية تنظم سلسلة توعوية لمدة 3 أيام لدعم مبادرة "حياة" احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء
علوم الدار
أن أم سي للرعاية الصحية تنظم سلسلة توعوية لمدة 3 أيام لدعم مبادرة "حياة" احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالأعضاء
اليوم 11:57
مفاجأة في الصدارة وبرشلونة وصيفاً.. تعرف على أكثر الأندية إشراكاً للشباب
الرياضة
مفاجأة في الصدارة وبرشلونة وصيفاً.. تعرف على أكثر الأندية إشراكاً للشباب
اليوم 11:47
نجوم «البريميرليج» الأكثر تسجيلاً للأهداف في «الوديات».. تعرف على القائمة
الرياضة
نجوم «البريميرليج» الأكثر تسجيلاً للأهداف في «الوديات».. تعرف على القائمة
اليوم 11:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©