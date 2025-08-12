650 شركة من جنوب شرق آسيا ضمن «دبي للسلع المتعددة»

دبي (الاتحاد)



كشف مركز دبي للسلع المتعددة، خلال أولى جولاته الترويجية المباشرة بعنوان «وُجد من أجل التجارة» في جاكرتا، عن تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات القادمة من جنوب شرق آسيا، المسجلة ضمن منطقة أعماله الحرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع العدد إلى أكثر من 650 شركة، من بينها أكثر من 30 شركة إندونيسية.

وجاء هذا النمو في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا، وشهدت بفضلها العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية من 3 مليارات دولار في عام 2020 إلى 5 مليارات دولار في 2024.

وأكد عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان، أن فعاليات الجولة الترويجية ‘وُجد من أجل التجارة’ تشكل بوابة للشركاء من إندونيسيا لفهم واستكشاف ما تقدمه دولة الإمارات من آفاق رحبة وفرص استثنائية للعيش والعمل والاستثمار والازدهار، منوهاً بالشراكة الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات وإندونيسيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والابتكار وغيرها من المجالات الأخرى.

من جانبه، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا قفزة نوعية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في عام 2023، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف حجمها قبل خمس سنوات».