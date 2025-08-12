الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

172 مليار درهم قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي بنمو 18%

الغرفة تدعم توسع 60 شركة محلية إلى أسـواق عالميـة (الاتحاد)
13 أغسطس 2025 02:32

دبي (الاتحاد) 

كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن أبرز نتائجها للنصف الأول من عام 2025، والتي تعكس جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وتجسد مساهمتها في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وشهدت غرفة تجارة دبي انضمام 35.532 شركة جديدة إلى عضويتها خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة، واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة متنامية ترسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمارات.
وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 171.9 مليار درهم، بنمو قدره 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين أصدرت الغرفة 409.083 شهادة منشأ، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. في حين قامت الغرفة خلال النصف الأول من العام بإصدار واستقبال 2961 دفتر إدخال مؤقتاً للبضائع لسلع وبضائع بقيمة 1.94 مليار درهم.

لطيفة بنت محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً رائداً للصناعات الإبداعية
«دبي لخدمات الإسعاف» تنظم ورشة عمل استراتيجية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمحور عالمي رائد للتجارة والاستثمار، وتسهم بيئة الأعمال المتكاملة في تعزيز ثقة المستثمرين بالآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني». 
وأضاف معاليه قائلاً: «نحرص على تمكين مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشريعية محفّزة للنمو، واستشراف الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتنمية القطاعات ذات الأولوية. ونواصل الارتقاء بجهودنا الرامية لتطوير الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)». 

دعم التوسع الدولي 
ونجحت غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وعبر برامجها ومبادراتها المتنوّعة في دعم التوسّع العالمي لـ 60 شركة محلية، مسجلةً بذلك نمواً قدره 76% مقارنةً بـ 34 شركة تم دعم توسعها في الأسواق الخارجية خلال نفس الفترة من عام 2024.
وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية، واستكشاف المزيد من الفرص في أسواق دولية مختارة، نظّمت الغرفة بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا شملت كلاً من تايلاند والفلبين، وإلى أفريقيا شملت أنغولا وموزمبيق، وتم تنظيم 1.076 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات دبي المشاركة في البعثات التجارية مع شركات محلية في تلك الأسواق.

المنظومة التشريعية 
وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025، قامت غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع مجموعات الأعمال، بمراجعة 27 قانوناً ومشروع قانون، بنسبة اعتماد لتوصيات القطاع الخاص بلغت 60%، مقارنةً بنسبة 46% خلال النصف الأول من عام 2024، في حين تم عقد 98 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال، بزيادة قدرها 104% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. وأسست الغرفة خلال النصف الأول 5 مجالس أعمال جديدة تمثل جنسيات المستثمرين من البرازيل وسلوفاكيا والبيرو وإندونيسيا والمجر.
كما استقبلت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 94 قضية وساطة، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للقضايا 213.5 مليون درهم. 

دبي للشركات العائلية 
وخلال النصف الأول من العام الجاري، واصل مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، جهوده الرامية لضمان استدامة ونمو الشركات العائلية، حيث تم إصدار دليل الشركات العائلية في دبي من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالشراكة مع مركز دبي للشركات العائلية، وذلك بهدف تحديد سبل حماية ثروات الشركات العائلية في الإمارة والحفاظ على استدامتها، بالتزامن مع دعم نمو عملياتها حالياً ومستقبلاً.

أجندة دبي الاقتصادية
غرفة دبي
دبي
الاستثمار الأجنبي المباشر
الاقتصاد
