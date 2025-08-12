الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

134 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة يلا» للربع الثاني

134 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة يلا» للربع الثاني
13 أغسطس 2025 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، محققة إيرادات ربعية تعدت حاجز 310.7 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 4.1%.
كما ارتفع صافي أرباح المجموعة الربعية إلى 134.06 مليون درهم، بنسبة نمو تعدت 16.4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وبذلك تصل إيرادات يلا في النصف الأول إلى 619 مليون درهم وصافي الدخل إلى 267.6 مليون درهم. 
وقال يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»: «واصلنا تسجيل نتائج استثنائية في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت إيراداتنا الإجمالية إلى 84.6 مليون دولار، متجاوزة مرة أخرى الحد الأعلى لتوقعاتنا. 
من جانبه، قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة: «تعكس النتائج متانة نموذج أعمالها وقوة قاعدة مستخدميها، كما تثبت هذه المؤشرات قدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مع الاستمرار في تقديم قيمة متميزة لمستخدمينا في مختلف أنحاء المنطقة».

