الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دو» تُطلق النسخة الثالثة من «إنفيجن 2025»

«دو» تُطلق النسخة الثالثة من «إنفيجن 2025»
13 أغسطس 2025 02:32

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دو»عن إطلاق النسخة الثالثة من الفعالية التكنولوجية السنوية والحصرية «إنفيجن 2025»، والذي تنظمه يوم 9 سبتمبر 2025.
تحت شعار: «التقاء القيادة والتكنولوجيا يفتح آفاق الذكاء الاصطناعي».
ويجمع «إنفيجن 2025»، صُناع المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة من الخبراء الدوليين وقيادات الجهات الحكومية وشركاء التكنولوجيا وقادة قطاع الاتصالات، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يتناغم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
 قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: إن «تنظيم (إنفيجن 2025)، ينسجم تماماً مع خارطة الطريق التي تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا، وترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في هذا المجال، ولذلك فإن التقاء القيادة المُلهمة مع التكنولوجيا المتقدمة هو الأساس الذي تبنى عليه دولة الإمارات قدرتها على التطوير، بحيث تكون أكثر تقدماً وأماناً».

