235 مليون درهم أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين للنصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من 2025 قبل احتساب الضريبة بلغ 261.2 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.5% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح بعد الضريبة لهذه الفترة 235.3 مليون درهم.

ووفقاً للبيانات المالية، سجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بلغ 5.539.6 مليون درهم، بزيادة قدرها 25.7% على أساس سنوي، وحافظت على نسبة إجمالية قدرها 92.9%، مما يؤكد قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة في مجال الاكتتاب وكفاءتها التشغيلية.

وقال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يُظهر الأداء القوي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين للنصف الأول من عام 2025 المرونة التي تتمتع بها نماذج أعمالها وفعالية استراتيجيتها على المدى البعيد. كما تواصل الشركة نموها في جميع قطاعات الأعمال الرئيسية، يدعمها في ذلك الاكتتاب القوي المنضبط والاستثمارات الحكيمة. ولا تزال الشركة تعمل على توفير القيمة المستدامة للمساهمين، ودعم الرؤية الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للنمو في قطاع التأمين».

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرنا أن نعلن عن النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة للنصف الأول من عام 2025، وقد أتاح لنا مركزنا المالي القوي، إلى جانب الانضباط في إدارة التكاليف ومبادرات الابتكار المستقبلية، التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واغتنام الفرص الجديدة».