«إمستيل» أول شركة بالشرق الأوسط تحصل على اعتماد «رسبونسبل ستيل»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة «إمستيل» أن شركة حديد الإمارات التابعة لها أصبحت رسمياً أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحصل على شهادة «رسبونسبل ستيل» لمصانع إنتاج الحديد المعتمدة التابعة لها، في خطوة هامة نحو تعزيز ممارسات إنتاج الحديد المستدام وفق أعلى معايير الشفافية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وبما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية.

وتم منح الشهادة عقب عملية تدقيق شاملة أجرتها هيئة اعتماد «كيرز»، الجهة الدولية المرموقة المتخصصة في مجال التقييم والاعتماد.

وخضعت حديد الإمارات التابعة لمجموعة إمستيل، لتقييم دقيق استناداً إلى مجموعة متكاملة من معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتأتي هذه الشهادة بعد تقدير رفيع حصدته الشركة مؤخراً، حيث مُنحت لقب «رائد استدامة الصلب لعام 2025» من قبل الرابطة العالمية للصلب.

و قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يمثل حصولنا على هذه الشهادة المرموقة إنجازاً هاماً يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار والنمو المسؤول.».

من جانبها، قالت آني هيتون، الرئيسة التنفيذية لدى ResponsibleSteel: «يمثل حصول إمستيل على الشهادة انطلاقة هذا الاعتماد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وترسيخاً لمعيار مهم في صناعة الحديد في المنطقة”.