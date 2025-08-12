استقرار التضخم  في الولايات المتحدة خلال يوليو

واشنطن (رويترز)



استقر معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، رغم توقعات الأسواق بحدوث ارتفاع نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة.

وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي، بعد أن صعد 0.3% في يونيو.

وعلى مدى 12 شهراً حتى آخر يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.7% بعد ارتفاعه 2.7% أيضاً في يونيو.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% وزيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي.

وباستبعاد أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر 0.3%، مسجلاً أكبر زيادة له منذ يناير بعد ارتفاعه 0.2% في يونيو. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي 3.1% في يوليو مقابل 2.9% في يونيو.