مارش: 5% تراجع أسعار التأمين التجاري خلال الربع الثاني

دبي (الاتحاد)



أظهر مؤشر سوق التأمين العالمي الذي أصدرته شركة مارش، انخفاض أسعار التأمين التجاري في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025.

وشملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني. وبرزت هذه التراجعات بشكل أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والسعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين.

وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي لدى «مارش»: «تتواصل موجة انخفاض أسعار التأمين في معظم القطاعات، مما يمنح مديري المخاطر في الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتحسين برامج التأمين الخاصة بهم».