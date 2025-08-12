الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

سحب وشيك لشركة «إيفرغراند» من بورصة هونج كونج

سحب وشيك لشركة «إيفرغراند» من بورصة هونج كونج
13 أغسطس 2025 02:33

هونغ كونغ (أ ف ب) 

تلقت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة «تشاينا إيفرغراند» رسالة تفيد بأن «لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية في هونغ كونغ قررت شطب اسم الشركة، لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات التي فرضتها البورصة وظل تداول أسهمها معلقاً».
ووفق الوثيقة المرفوعة أمس، والمنسوبة إلى الجهات المكلفة التصفية «إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ»، سيتم شطب أسهم «إيفرغراند» من البورصة في 25 أغسطس الجاري. وأعلنت شركة «إيفرغراند» إفلاسها عام 2021، وباتت رمزاً لأزمة طويلة في سوق العقارات الصيني. وأصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لـ «إيفرغراند» في يناير 2024 باعتبار أن الشركة لم تقترح خطة سداد ديون مقبولة لدى دائنيها.
وذكرت الوثيقة «حتى 31 يوليو 2025 أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتاً، مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالى 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أميركي)».

أخبار ذات صلة
بعثة الترايثلون تصل إلى الصين للمشاركة في «الألعاب العالمية»
وفاة إيطالي بعد مشاركته في «الألعاب العالمية» بالصين
الأوراق المالية
هونج كونج
الصين
العقارات
آخر الأخبار
فاطمة يوسف تلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: الممرات البحرية ركيزة محورية للسلم والأمن الدوليين
13 أغسطس 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصر تعلن تحركات لإحياء هدنة الـ 60 يوماً في غزة
13 أغسطس 2025
فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
100 قتيل و513 إصابة إثر غارات إسرائيلية في 24 ساعة
13 أغسطس 2025
الأطفال أبرز ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المدير الإقليمي للإعلام في «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: مئات الآلاف من أطفال غزة معرضون للموت جوعاً
13 أغسطس 2025
مخيم للنازحين في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
13 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©