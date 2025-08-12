سحب وشيك لشركة «إيفرغراند» من بورصة هونج كونج

هونغ كونغ (أ ف ب)



تلقت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة «تشاينا إيفرغراند» رسالة تفيد بأن «لجنة الإدراج في بورصة الأوراق المالية في هونغ كونغ قررت شطب اسم الشركة، لعدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الإرشادات التي فرضتها البورصة وظل تداول أسهمها معلقاً».

ووفق الوثيقة المرفوعة أمس، والمنسوبة إلى الجهات المكلفة التصفية «إدوارد ميدلتون وتيفاني وونغ»، سيتم شطب أسهم «إيفرغراند» من البورصة في 25 أغسطس الجاري. وأعلنت شركة «إيفرغراند» إفلاسها عام 2021، وباتت رمزاً لأزمة طويلة في سوق العقارات الصيني. وأصدرت محكمة في هونغ كونغ أمر تصفية لـ «إيفرغراند» في يناير 2024 باعتبار أن الشركة لم تقترح خطة سداد ديون مقبولة لدى دائنيها.

وذكرت الوثيقة «حتى 31 يوليو 2025 أسفرت عملية كشف الديون عن تقديم 187 إثباتاً، مما أدى إلى مطالبات إجمالية بلغت حوالى 350 مليار دولار هونغ كونغي (45 مليار دولار أميركي)».