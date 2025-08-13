الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يلمع بعد بيانات أميركية تدعم خفض الفائدة

الذهب يلمع بعد بيانات أميركية تدعم خفض الفائدة
13 أغسطس 2025 09:57

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوماً بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية الروسية هذا الأسبوع بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولار.

 وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.

المصدر: وكالات
