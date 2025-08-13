الذهب يلمع بعد بيانات أميركية تدعم خفض الفائدة

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء مدعوماً بضعف الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية المعتدلة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأميركية الروسية هذا الأسبوع بشأن الأزمة في أوكرانيا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3351.46 دولار للأوقية بحلول الساعة 0447 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3399.60 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 38.17 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1335.82 دولار، واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.