الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة

تراجع الدولار اليوم الأربعاء بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.



وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلاً في يوليو تماشياً مع التوقعات، إذ كان تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة محدوداً حتى الآن.

ورحب المستثمرون بالبيانات وتوقعوا بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما أثر بدوره سلباً على الدولار.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضاً بلغ 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

وبالنسبة للعملات الرقمية، توقفت موجة صعود بتكوين نحو مستوى قياسي جديد، وسجلت انخفاضاً في أحدث التداولات بلغ 0.7 بالمئة لتصل إلى 119337.25 دولار، في حين سجلت عملة إيثريوم أعلى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4679.47 دولار.