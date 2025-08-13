الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
13 أغسطس 2025 11:19

 تراجع الدولار اليوم الأربعاء بعد بيانات للتضخم في الولايات المتحدة عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع قليلاً في يوليو تماشياً مع التوقعات، إذ كان تأثير الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على السلع المستوردة محدوداً حتى الآن.
ورحب المستثمرون بالبيانات وتوقعوا بنسبة 98 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما أثر بدوره سلباً على الدولار.
وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1684 دولار في أحدث التعاملات، بعد أن ارتفع 0.5 بالمئة في الجلسة الماضية. ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.07 بالمئة إلى 147.95 ين.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 98.02، ليواصل انخفاضاً بلغ 0.5 بالمئة أمس الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات أميركية للتضخم‭
الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار

وبالنسبة للعملات الرقمية، توقفت موجة صعود بتكوين نحو مستوى قياسي جديد، وسجلت انخفاضاً في أحدث التداولات بلغ 0.7 بالمئة لتصل إلى 119337.25 دولار، في حين سجلت عملة إيثريوم أعلى مستوى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4679.47 دولار.

المصدر: وكالات
الدولار
الفائدة الأميركية
أسعار الفائدة الأميركية
آخر الأخبار
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب جزيرة نورث آيلاند في نيوزيلندا
اليوم 11:35
ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد!
الرياضة
ليفاندوفسكي يكشف سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد!
اليوم 11:34
4.8 مليار درهم إيرادات «موانئ أبوظبي» خلال الربع الثاني بنمو 15%
اقتصاد
4.8 مليار درهم إيرادات «موانئ أبوظبي» خلال الربع الثاني بنمو 15%
اليوم 11:25
«بريسايت» توقّع مذكرة تفاهم مع «داو جونز فاكتيفا»
اقتصاد
«بريسايت» تسجل إيرادات قياسية في النصف الأول من 2025 تتجاوز مليار درهم
اليوم 11:21
أوراق نقدية من الدولار الأميركي
اقتصاد
الدولار يتراجع مع ترقب خفض أسعار الفائدة
اليوم 11:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©