«بن غاطي القابضة» تدرج صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن



دبي (الاتحاد)

أعلنت «بن غاطي القابضة» إدراج إصدارها الأول من الصكوك الممتازة غير المضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن، وذلك خلال مراسم قرع جرس التداول. وجاء هذا الإصدار في إطار برنامج مجموعة بن غاطي الطموح لإصدار شهادات ائتمان بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار، والذي حظي بإقبال استثنائي من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.5 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من خمسة أضعاف حجم الطرح.

وتم تسعير الصكوك بمعدل ربح قدره 8.125%، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة المركز المالي لشركة بن غاطي. وتحمل الشركة تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى Ba3 من وكالة «موديز» وBB- من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين.

وقاد الدكتور حسين بن غاطي، مؤسس المجموعة، برفقة محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة المجموعة، وقطر الندى بن غاطي، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين والمنظمين الرئيسيين المفوضين، مراسم قرع جرس التداول في بورصة لندن. ومن المقرر أيضاً إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي.

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي القابضة: «يعكس إدراج صكوكنا في بورصة لندن التزام بن غاطي بالتواصل الفعال مع المستثمرين العالميين وحرصها الدائم على العمل وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. وحظي إصدار الصكوك هذا بطلب استثنائي من المستثمرين الدوليين، ما أتاح لنا إغلاق باب الاكتتاب في الإصدار قبل الموعد المحدد، وعزّز ثقة السوق بجدارتنا الائتمانية ومرونة عملياتنا واستراتيجيتنا للنمو. وبينما نمضي قدماً في توسيع أعمالنا وتنويع محفظة مشاريعنا التطويرية، يظل الوصول إلى الأسواق المالية الدولية ومصادر السيولة عنصراً محورياً ضمن استراتيجيتنا المالية. ويشكّل هذا الإدراج اليوم خطوة مهمة أخرى نحو توسيع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي».

من جانبها قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بن غاطي: «يعكس برنامج الصكوك الذي أطلقته بن غاطي التزامنا بتنويع مصادر التمويل وتوسيع آجال الاستحقاق، إلى جانب توظيف رؤوس الأموال بكفاءة عالية لاقتناص الفرص الواعدة في السوق. كما يؤكد الإقبال القوي من جانب شركات الاستثمار في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وتغطية الاكتتاب بأكثر من خمسة أضعاف، قوّة نموذج أعمالنا المتكامل. ومن اللافت أن نحو 50% من الصكوك تم تخصيصها لمستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تنامي ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في مجموعة بن غاطي ومكانتها المتميزة على مستوى قطاع العقارات في دبي».

وحققت «بن غاطي القابضة» أداء قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تضاعف صافي أرباح الشركة لأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 1.82 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب المتزايد على العقارات في دبي. وبلغت مبيعات المجموعة الإجمالية 8.8 مليار درهم، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 189% على أساس سنوي لتصل إلى 6.3 مليار درهم.

وأطلقت مجموعة «بن غاطي» سبعة مشاريع نوعية جديدة خلال النصف الأول من عام 2025، فيما أنجزت 15 مشروعاً خلال الـ 18 شهراً الماضية. وتتمتع المجموعة حالياً بحجم إيرادات متراكمة تصل قيمتها إلى نحو 12.5 مليار درهم، في حين تتجاوز القيمة الإجمالية لمحفظتها التطويرية حاجز الـ 70 مليار درهم.