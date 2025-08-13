الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أوميغا سيكي موبيليتي» تطلق أول مصنع لها خارج الهند في «جافزا»

«أوميغا سيكي موبيليتي» تطلق أول مصنع لها خارج الهند في «جافزا»
13 أغسطس 2025 19:51

 أعلنت شركة «أوميغا سيكي موبيليتي» الهندية، المختصة في تصنيع المركبات الكهربائية، إطلاق أول منشأة صناعية لها خارج الهند لتجميع المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، باستثمار قدره 92 مليون درهم على مدار خمس سنوات.

وتمتد المنشأة، التي تُعد الأولى من نوعها في جافزا في مجال المركبات الكهربائية، على مساحة تزيد عن 42 ألف قدم مربع، وستتولى تجميع مركبات «أوميغا سيكي موبيليتي» الكهربائية ذات العجلتين والثلاث عجلات، إلى جانب تخزين وتوزيع مكوّنات السيارات وقطع الغيار، ومن المتوقع أن تبدأ المنشأة أعمالها بحلول نهاية عام 2025.
وبفضل موقعها الاستراتيجي، ستخدم المنشأة أسواق التصدير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وستوفر أكثر من 100 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والهند في مجال التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنشأة تضيف قيمة نوعية إلى منظومة التنقّل المبتكر، وتُعزّز مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع السيارات، فيما يتزايد إقبال المصنّعين على جافزا للاستفادة من فرص النمو السريع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والمناطق الأخرى، لافتاً إلى التوقعات بأن تصل قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ‎14.5‎ مليار دولار أميركي بحلول عام 2029، وذلك بفضل السياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع الطلب، وتوسّع البنية التحتية.
وأشاد أوداي نارنج، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أوميغا سيكي موبيليتي»، بما توفره جافزا من قدرات ربط تجاري بأكثر من ملياري مستهلك، إلى جانب بيئة الأعمال التي تمكنهم من التوسع بسرعة وكفاءة واستدامة، حيث تهدف الشركة إلى إتاحة حلول التنقل الصديق للبيئة بطريقة مجدية تجاريا للشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا انطلاقاً من دبي.
وأوضح أن الشركة تخطط كذلك لتقديم طرازات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في بعض الأسواق الأفريقية، حيث يمثل هذا الوقود حلاً عملياً كبديل صديق للبيئة في العديد من المناطق، إلى أن يتم تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية بشكل أفضل.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
