415 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في الربع الثاني

أعلنت «العربية للطيران» عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، وسجلت الشركة أرباحاً صافية بلغت 415 مليون درهم خلال الربع الثاني المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2025، بانخفاض نسبته 3% مقارنة مع 427 مليون درهم سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.69 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 مليون مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2025 عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 15% مقارنةً بـ4.5 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد "نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة" خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 6% إلى 85%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: يعكس الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو وتعاملت الشركة مع التحديات والظروف الاستثنائية بمرونة وكفاءة، وواصلنا الاستثمار في زيادة السعة التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتنا، لنحقق معدلاً قياسياً في نسبة إشغال المقاعد مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على السفر الجوي.

وسجلت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من العام الحالي «من يناير إلى يونيو»، أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع 693 مليون درهم تم تسجيلها خلال النصف الأول من عام 2024. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع 3.19 مليار درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 مليون مسافر في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2025 انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13% وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول 2025 بنسبة 84%.

وأضاف آل ثاني: شهد النصف الأول من العام الحالي توسعاً ملحوظاً في عمليات «العربية للطيران» من خلال إطلاق وجهات جديدة، وزيادة عدد الرحلات في الأسواق الرئيسية، وتعزيز الأسطول بطائرات إضافية، مما ساهم في توسيع شبكة وجهات الشركة ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين العروض المقدمة للعملاء ويأتي هذا النمو رغم التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الطيران، بما قي ذلك عدم الاستقرار السياسي في بعض الأسواق، وتقلب أسعار الوقود والعملات، إضافة إلى القيود المستمرة على سلاسل التوريد وما تفرضه من ضغوط تضخمية. وتؤكد قدرتنا على الحفاظ على وتيرة النمو وتوسيع حجم أعمالنا في ظل هذه الظروف صلابة نموذج أعمالنا وكفاءة فريق الإدارة.

وأختتم قائلاً: «خلال النصف الثاني من العام، سنواصل تركيزنا على توسيع شبكة وجهاتنا، ودخول أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار. ونبقى ملتزمين بتقديم تجربة سفر متميزة لعملائنا، وتحقيق نمو مستدام يضمن عوائد طويلة الأجل لمساهمينا».

واضافت «العربية للطيران» خلال النصف الأول من عام 2025 طائرتين إلى أسطولها الحديث، ليصل إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمستأجرة إلى 83 طائرة من طراز إيرباص A320 و A321 كما تستعد الشركة لبدء استلام الطائرات الجديدة من شركة إيرباص مع نهاية العام وذلك ضمن طلبية تضم 120 طائرة وخلال الفترة نفسها، اضافت الشركة 13 وجهة جديدة الى شبكة وجهاتها العالمية انطلاقاً من مراكز عملياتها التشغيلية في الإمارات والمغرب ومصر وباكستان.