الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مصرف عجمان» يعقد شراكة مع «إكسبليو» لتأسيس "مركز تميز للاختبارات"

«مصرف عجمان» يعقد شراكة مع «إكسبليو» لتأسيس "مركز تميز للاختبارات"
13 أغسطس 2025 19:56

أعلنت شركة «إكسبليو» عن عقد شراكة استراتيجية مع «مصرف عجمان» لتأسيس مركز تميز للاختبارات «TCoE».
وتمثّل هذه المبادرة خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المصرف الواعدة في المشهد المالي المتطور في المنطقة.وسيكون مركز التميز بمثابة محور مركزي يدعم مصرف عجمان في بناء تطبيقات مالية قوية على مستوى المؤسسة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على المرونة والامتثال لمبادئ الشريعة، وضمان تجربة عملاء لا مثيل لها.
وستقدم شركة إكسبليو حلاً شاملاً ومنظماً على مراحل، يستند إلى قدراتها المثبتة في الضمان الرقمي.
 وستشمل الشراكة وضع خريطة طريق منظمة تغطي مراحل الإعداد والانتقال والاستقرار والتشغيل، إلى جانب أهداف مركزة في أتمتة الاختبارات وتحسين العمليات وإدارة البيئات والحوكمة، وأخيراً توفير إمكانيات رقمية وبيانات وتجربة شاملة وتطبيقات الهاتف المتحرك والأتمتة لضمان الجودة وتسريع الوصول إلى السوق.وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: هدفنا هو بناء نظام بيئي تكنولوجي من الطراز الأول يدعم رؤيتنا في أن نكون بنكاً متمحوراً حول العملاء ويقوده الابتكار، وشراكتنا مع شركة «إكسبليو سوليوشنز» لن تعزّز فقط جودة البرمجيات وأداء التسليم لدينا، بل ستدعم أيضاً قدرتنا على تقديم تجارب مصرفية رقمية أسرع وأكثر أماناً وذكاءً.
وأضاف فاني تانجيرالا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «إكسبليو سوليوشنز»: نحن فخورون بشراكتنا مع مصرف عجمان في بناء نظام بيئي رقمي جاهز للمستقبل. تم تصميم حلنا لتمكين مصرف عجمان بالمرونة، والحوكمة، والابتكار اللازمين للازدهار في مشهد رقمي سريع التطور.
من جانبه، قال سالم الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان: إن تأسيس مركز التميز للاختبارات خطوة استراتيجية في مسار تطورنا التشغيلي. وسيلعب دوراً محورياً في ترسيخ ثقافة الجودة والمساءلة والتحسين المستمر عبر منظومتنا الرقمية، ومن خلال تبني أفضل منهجيات وأطر الاختبار عبر شراكتنا مع إكسبليو، نحن نعزّز قدرتنا على إدارة المخاطر بشكل استباقي، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وضمان أن كل منتج نقدمه يفي بأعلى معايير الأداء والأمان ورضا العملاء.
كما علّق مأمون الحمصي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مصرف عجمان، قائلاً: من خلال ترسيخ الجودة في كل مرحلة من مراحل التطوير والتسليم، نحن نرسخ التزامنا طويل الأمد بالتميز التكنولوجي، وإن الفهم العميق لشركة إكسبليو للمصرفية الرقمية في الشرق الأوسط يجعلها شريكاً مثالياً في رحلتنا التحولية.

أخبار ذات صلة
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اقتصاد
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©