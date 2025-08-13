الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال يوليو

ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال يوليو
13 أغسطس 2025 19:58

ارتفعت أسعار المنتجين «الجملة» في اليابان خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.2% شهرياً، وفقاً لبيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه القراءة متفقة مع التوقعات، بعد انخفاض الأسعار في الشهر السابق بنسبة 0.1% وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 0.2% وفقاً للبيانات الأولية.
وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.6% خلال يوليو 2025، في حين توقع المحللون ارتفاعها بنسبة 2.5% بعد ارتفاعها بنسبة 2.9% خلال الشهر السابق.
وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية بنسبة 0.3% شهرياً، وانخفضت بنسبة 1.1% سنوياً، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1.1% شهرياً، وبنسبة 5.1% سنوياً.

 

المصدر: وام
