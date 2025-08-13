ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا بنسبة 14.5% خلال يوليو

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 14.5% عن العام السابق في يوليو الماضي، بفضل الأداء القياسي للرقائق.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة شحنات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الخارج بلغت 22.19 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 19.38 مليار دولار في العام السابق، فيما يمثل هذا أعلى حجم للتصدير في أشهر يوليو، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.

وارتفعت الواردات بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.32 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 8.87 مليار دولار في هذا القطاع.

وعزت الوزارة الزيادة الحادة في الصادرات إلى الشحنات القياسية لأشباه الموصلات، التي ارتفعت بنسبة 31.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.72 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، وسط تزايد استثمارات الشركات العالمية في خوادم الذكاء الاصطناعي.