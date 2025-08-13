الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا بنسبة 14.5% خلال يوليو

ارتفاع صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا بنسبة 14.5% خلال يوليو
13 أغسطس 2025 19:59

 ارتفعت صادرات جمهورية كوريا من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنسبة 14.5% عن العام السابق في يوليو الماضي، بفضل الأداء القياسي للرقائق.

أخبار ذات صلة
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة شحنات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الخارج بلغت 22.19 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 19.38 مليار دولار في العام السابق، فيما يمثل هذا أعلى حجم للتصدير في أشهر يوليو، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية.
وارتفعت الواردات بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 13.32 مليار دولار، ما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 8.87 مليار دولار في هذا القطاع.
وعزت الوزارة الزيادة الحادة في الصادرات إلى الشحنات القياسية لأشباه الموصلات، التي ارتفعت بنسبة 31.2% على أساس سنوي لتصل إلى 14.72 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة، وسط تزايد استثمارات الشركات العالمية في خوادم الذكاء الاصطناعي.

 

المصدر: وام
آخر الأخبار
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اقتصاد
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©