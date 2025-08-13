8 % نمواً في عضوية المنشآت الصناعية بغرفة عجمان بالنصف الأول

سجلت عضوية المنشآت الصناعية في غرفة عجمان نمواً بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة إلى 863 منشأة، مقارنة بـ 800 منشأة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأكدت الغرفة في بيان لها، سعيها إلى تعزيز نمو النشاط الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وجذب المشاريع الصناعية الجديدة، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم استدامة ونمو المنشآت القائمة.

وأوضحت أن إمارة عجمان تتميز بتنوع قاعدتها الصناعية ومرونتها، حيث يضم قطاعها الصناعي صناعات تحويلية متقدمة تشمل صناعات الأغذية والمشروبات، وصناعة الملابس والمنسوجات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية، وصناعات الأخشاب، ومواد البناء، إلى جانب صناعة السفن والقوارب التي تحظى بسمعة إقليمية وعالمية، وغيرها من الصناعات المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كوجهة صناعية رائدة ومستدامة.

وأكدت الغرفة علي دورها في تمكين القطاع الصناعي وتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتوائمة مع رؤية عجمان 2030 ورؤية الإمارات، عبر تنظيم الملتقيات الدولية واستقبال الوفود لفتح أسواق جديدة، وتوفير منصات متخصصة مثل «منصة فرص»، وتعزيز دور مجموعات العمل، وتشجيع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التواصل مع المنشآت الصناعية، والمشاركة في المعارض العالمية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.