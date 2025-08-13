الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

8 % نمواً في عضوية المنشآت الصناعية بغرفة عجمان بالنصف الأول

8 % نمواً في عضوية المنشآت الصناعية بغرفة عجمان بالنصف الأول
13 أغسطس 2025 20:04

 سجلت عضوية المنشآت الصناعية في غرفة عجمان نمواً بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية المسجلة إلى 863 منشأة، مقارنة بـ 800 منشأة خلال النصف الأول من العام الماضي.

أخبار ذات صلة
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم

وأكدت الغرفة في بيان لها، سعيها إلى تعزيز نمو النشاط الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي، من خلال تحفيز وتشجيع الاستثمارات، وجذب المشاريع الصناعية الجديدة، وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم استدامة ونمو المنشآت القائمة.
وأوضحت أن إمارة عجمان تتميز بتنوع قاعدتها الصناعية ومرونتها، حيث يضم قطاعها الصناعي صناعات تحويلية متقدمة تشمل صناعات الأغذية والمشروبات، وصناعة الملابس والمنسوجات، والصناعات البلاستيكية، والصناعات المعدنية، وصناعات الأخشاب، ومواد البناء، إلى جانب صناعة السفن والقوارب التي تحظى بسمعة إقليمية وعالمية، وغيرها من الصناعات المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كوجهة صناعية رائدة ومستدامة.
وأكدت الغرفة علي دورها في تمكين القطاع الصناعي وتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتوائمة مع رؤية عجمان 2030 ورؤية الإمارات، عبر تنظيم الملتقيات الدولية واستقبال الوفود لفتح أسواق جديدة، وتوفير منصات متخصصة مثل «منصة فرص»، وتعزيز دور مجموعات العمل، وتشجيع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التواصل مع المنشآت الصناعية، والمشاركة في المعارض العالمية، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اقتصاد
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©