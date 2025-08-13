غرفة تجارة دبي تدعم توسّع شركة «الشرقي للملاحة» إلى كينيا وأوغندا

دعّمت غرفة تجارة دبي توسُّع شركة «الشرقي للملاحة»، المتخصّصة في قطاع الخدمات اللوجستية، إلى كل من كينيا وأوغندا، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز تنافسية شركات دبي في الأسواق العالمية.ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في كينيا دوراً محورياً في دعم هذا التوسع، حيث قدم للشركة رؤى معمقة حول السوق، وسهّل بناء شراكات محلية استراتيجية، إلى جانب توفير المشورة اللازمة للتعامل مع البيئات التنظيمية وتلبية المتطلبات القانونية والإدارية.

وأكد سالم الشامسي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، التزام الغرفة بدعم الشركات المحلية وتيسير دخولها إلى الأسواق الخارجية الواعدة، من خلال تعزيز الروابط التجارية وبناء شراكات استراتيجية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام لأعمالها، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار حرصهم على دعم تنافسية القطاع الخاص في دبي، وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة محلياً ودولياً.

من جهته، أوضح كاشف رفيق، الرئيس التنفيذي لشركة «الشرقي للملاحة» وعضو مجلس إدارة «الشرقي القابضة»، أن الشركة تعمل منذ عام 1989 على ربط الشركات بخطوط التجارة العالمية من خلال حلول شحن مبتكرة وخدمات لوجستية متكاملة.

ولفت إلى أن التوسّع في شرق أفريقيا يأتي بهدف تعزيز الحضور الإقليمي والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً عالمياً، في ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا، ودعم غرفة دبي للتوسّع الدولي.

وتقدم «الشرقي للملاحة» مجموعة من الخدمات تشمل إدارة سلسلة التوريد، والشحن، وتجميع البضائع، ومن خلال تأسيس مكاتب لها في كينيا وأوغندا، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق خدماتها في القارة الأفريقية، بدءاً من خدمات التخليص الجمركي وصولاً إلى الاستثمار في البنية التحتية المحلية للنقل بالشاحنات، في خطوة تأتي ضمن إستراتيجيتها لتنويع حضورها في أسواق النمو الرئيسية.

وتواصل غرفة تجارة دبي دورها الحيوي في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، عبر توفير بيانات سوقية وقطاعية دقيقة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وربطها بالشركاء المحليين في مختلف الأسواق، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية تتيح بناء شراكات جديدة في الأسواق المستهدفة أمام الشركات العاملة في دبي.