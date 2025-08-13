«سيدات الشارقة» يهيئ الجيل الجديد لاقتصاد المستقبل

تشير الأرقام إلى أن 84% من النساء في دولة الإمارات يفكرن في تأسيس أعمالهن الخاصة، وتتصدّر نساء جيل الألفية هذا التوجّه بنسبة 53%، فيما تسجّل نساء «الجيل Z» نسبة متزايدة تبلغ 44%، ما يعكس اتساع حجم الاهتمام بريادة الأعمال بين الأجيال الشابة، حسب تقرير «ميدل إيست إيكونومي» وهو مؤشر لافت على تحوّل عميق في وعي المرأة بمكانتها الاقتصادية، ونمو جيل جديد من الرائدات يمتلكن أدوات رقمية متقدّمة ورؤى عالمية تتجاوز النماذج التقليدية للمشاريع.

وعلى صعيد الوطن العربي أظهرت دراسة أجرتها «ماستركارد» أن 81% من رائدات الأعمال يمتلكن حضوراً رقمياً لأعمالهن، سواء عبر مواقع إلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في تبنّي الأدوات الرقمية في هذه المنطقة. وبرغم هذا التحول، تبقى الحاجة ملحّة لتمهيد الطريق أمام رائدات الأعمال لدخول اقتصاد المستقبل، ممكنات بالتدريب والمعرفة والتجارب النوعية، وهنا يستجيب مجلس سيدات أعمال الشارقة لهذا التحول من خلال تطوير برامجه ومبادراته لتواكب احتياجات هذا الجيل الجديد.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة: إن الجيل الجديد من رائدات الأعمال يبحث عن الفرص للنمو وعن المعنى الحقيقي التنموي والبعد الاجتماعي، وهذا ينتج تحولاً نوعياً في طريقة بناء المشاريع، من النماذج التقليدية إلى منظومات رقمية ترتكز على الابتكار، والاستدامة، والأثر المستدام، ونحن في مجلس سيدات أعمال الشارقة، لا نكتفي بمواكبة التغيير، بل نحتضنه ونهيّئ له بيئةً حاضنة تدفعه للنمو والتأثير، فتمكين المرأة اليوم لا يعني فقط منحها أدوات، بل فتح الأفق أمامها لتكون جزءاً من صياغة ملامح اقتصاد المستقبل.وأضافت: التحولات التقنية والرقمية تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة، لا تتمثل في نقل المهارات فقط، بل بناء جيل واثق واعٍ قادر على التفاعل مع اقتصاد عالمي سريع التغير، دون أن يفقد جذوره أو هويته، ورؤيتنا في المجلس هي أن نصنع من كل مشروع نسائي فرصة اقتصادية، ومن كل فكرة محلية قصة نجاح عالمية.

واستناداً إلى هذه الرؤية، أطلق المجلس عدداً من المبادرات النوعية، من بينها برنامج «برنامج ريادة الأعمال»، بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، وهو معسكر تدريبي مكثف يشمل ورش عمل في الاستراتيجيات المالية، وبناء المهارات القيادية، والتسويق الرقمي، كما تعاون المجلس مع «أسترو لابز» لتقديم دورات متخصصة تعزّز الحضور الرقمي للعضوات.

وأما على المستوى الدولي، فقد مثّل المجلس دولة الإمارات في فعاليات كبرى مثل «اكسباند نورث ستار 2024»، حيث تم اختيار ثماني مؤسسات ناشئة تقودها نساء لتمثيل الشارقة عالمياً. كذلك نظّم بعثات تجارية إلى بلجيكا والهند، ما أدى إلى توقيع اتفاقيات مع منظمات نسائية عالمية تُتيح فرص التوسع في أسواق جديدة وتبادل الخبرات الريادية.

وفي إطار نهجه التشاركي، أطلق المجلس مبادرة «صوتك، رؤيتنا»، وهي سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تهدف إلى جمع مقترحات العضوات وتكييف الاستراتيجية العامة للمجلس مع رؤاهن. ويُعد هذا البرنامج نموذجاً للإدارة القائمة على الإصغاء والتطوير المشترك.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرات على تمكين النساء في الحاضر، بل إنها تضع اللبنات الأولى لمستقبل اقتصادي أكثر توازناً وشمولية، فدعم رائدات الأعمال لا يعزز فقط الأداء المحلي، بل يرسّخ مكانة الشارقة كمركز إقليمي لريادة الأعمال النسائية، ويضمن تدفقاً مستداماً للأفكار والمشاريع القادرة على المنافسة عالمياً.