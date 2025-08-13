الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الأعلى للطاقة في دبي» ينفّذ حملات تفتيشية على قطاع "الديزل"

«الأعلى للطاقة في دبي» ينفّذ حملات تفتيشية على قطاع "الديزل"
13 أغسطس 2025 20:13

كثّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السُلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز «الديزل» في منطقة راس الخور بإمارة دبي، ضمن جهود حثيثة لضمان السلامة العامة والبيئة، وتعزيز الامتثال للتشريعات المحلية، ومكافحة الممارسات المخالفة في تداول هذه المواد الحيوية.

ونفّذ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، المُشكّل بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم «1» لسنة 2022، بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية، شملت القيادة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة الاقتصاد والسياحة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بترول الإمارات الوطنية (أينوك)، هذه الحملات التفتيشية.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: تمثل هذه الحملات التفتيشية جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في مختلف الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان تداول آمن وشفاف للمواد البترولية. ويمثل تنظيم قطاع تداول مادة زيت الغاز «الديزل» جزءاً محورياً من جهودنا الشاملة، حيث نعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التي تهدد السلامة أو تُضعف ثقة المستثمرين والمتعاملين، ونؤكد التزامنا بتوفير بيئة تشغيلية تتسم بالكفاءة والمسؤولية في آن معاً، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات ويحرص المجلس الأعلى للطاقة على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال تداول مادة الديزل بجميع أنشطته من نقل وتخزين وتوزيع سواء كان من منشآت تجارة الديزل أو عبر صهاريج النقل والتوزيع.وأضاف معاليه: نشكر جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملات، مشدداً على مواصلة العمل الرقابي الدقيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص لضمان تطبيق أعلى المعايير في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء، وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي.
وأوضح أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز «الديزل» هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
