الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«دبي الدولي» يستعد لاستقبال 3.6 مليون مسافر خلال ذروة العودة إلى المدارس

13 أغسطس 2025 20:17

 يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال فترة ذروة استثنائية مع قرب انتهاء عطلة الصيف وعودة العائلات والطلبة إلى دبي استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وتشير التوقعات إلى استقبال مطار دبي الدولي أكثر من 3.6 مليون مسافر، بمعدل يومي يصل إلى 280 ألف مسافر خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 أغسطس، فيما يتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس الأكثر ازدحاماً مع تجاوز حركة المسافرين خلاله 290 ألف ضيف.
وشهد مطار دبي الدولي في النصف الأول من هذا العام أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، فيما استقبلت دبي 9.88 مليون زائر دولي قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر، ليعزّز مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.
ولضمان تجربة سفر مريحة وسلسة، تواصل مطارات دبي تنسيق جهودها مع جميع الشركاء ضمن مجتمع «oneDXB» بمن فيهم شركات الطيران، والهيئات المختصة، والشركاء التجاريين والخدميين لتسهيل حركة الضيوف المسافرين. كما أصدرت دليلاً إرشادياً متكاملاً يضم أهم النصائح لتيسير الرحلة خلال فترة الذروة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
