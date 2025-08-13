«كابيتال للضيافة» تجدد شهادتي «نظام البيئة» و«الصحة والسلامة المهنية» الدوليتين

قامت مجموعة «أدنيك»، عبر ذراعها المختص في خدمات الضيافة «كابيتال للضيافة»، بتجديد شهادتي نظام إدارة البيئة «ISO 14001» ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «ISO 45001»، المعتمدتين دولياً، مما يعكس التزامها الراسخ بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز بيئة عمل آمنة وفعالة.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الوقائية الدقيقة، التي شملت تقييمات منهجية للمخاطر، وبرامج تدريبية متخصصة للكوادر البشرية، إلى جانب عمليات تفتيش دورية؛ لضمان الالتزام التام بأعلى مستويات الممارسات المهنية.

وتمثل هذه الشهادات تأكيداً على جهود «أدنيك» في ترسيخ ثقافة التميز التشغيلي، والارتقاء بمستويات الأداء المستدام والسلامة المؤسسية، ويعكس نهج المجموعة حرصاً عميقاً على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية والامتثال الصارم للمتطلبات القانونية، بما يعزز مساعيها نحو التميز التشغيلي، ويضمن رفاهية الموظفين، ويكرّس أعلى مستويات النزاهة المهنية.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: يمثل امتلاك المجموعة لهذه الشهادات الدولية؛ تأكيداً على ريادة مجموعة أدنيك في ترسيخ معايير رفيعة المستوى في خدمات الضيافة ويعكس ذلك التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات التي تُثمّر عن نتائج استثنائية تفوق توقعات عملائنا وشركائنا باستمرار كما يجسد حرصنا المتواصل على التميز في قطاع الضيافة، وبما يعزز المكانة المرموقة التي تحظى بها أبوظبي في تقديم خدمات عالية الجودة وبأعلى درجات الاحترافية.

فيما أكّد مظفر العريس، الرئيس التنفيذي لـ «كابيتال للضيافة»: أن تجديد شهادتي نظام إدارة البيئة ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المرموقتين، جاء بهدف تحديث وتكامل نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة ليشمل جميع خدمات الشركة بطريقة شاملة وفعّالة، مضيفاً أن هذه الشهادات تمثل خطوة نوعية تُجسّد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير البيئية والمهنية، وتعكس قناعتنا الراسخة بأن الإدارة البيئية الواعية هي أحد المحاور الأساسية لتحقيق النجاح المستدام، والنمو المؤسسي، وترسيخ رؤية مجموعة أدنيك المستقبلية.

وتشمل شهادتا نظام إدارة البيئة ونظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، جميع القطاعات التشغيلية التي تنشط فيها كابيتال للضيافة، بما في ذلك: الطيران، والرعاية الصحية، والدفاع، والفعاليات والمرافق، والمواقع الصناعية، وقطاع التجزئة، والمؤسسات التعليمية، وصناعة النفط والغاز، ومع اعتماد هاتين الشهادتين، يرتفع إجمالي عدد شهادات الآيزو التي حصلت عليها «كابيتال للضيافة» إلى 19 شهادة دولية، في تأكيد واضح على التزامها الراسخ بالتميز، وتطبيق أفضل الممارسات عبر مختلف مجالات عملها.

وتضمنت عملية الاعتماد تقييم ميداني شامل دام أربعة أيام، أجراه مدققان مستقلان، وجرى فحص عينات تمثيلية من مختلف وحدات العمل داخل الشركة، لضمان الالتزام الكامل بضوابط وممارسات أنظمة إدارة البيئة والصحة والسلامة المعتمدة دولياً، ويؤكد هذا التقييم التفصيلي نهج «كابيتال للضيافة» في ترسيخ ثقافة الامتثال والتميز التشغيلي عبر جميع مجالات عملها.