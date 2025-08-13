الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة الشارقة» تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع باكستان

13 أغسطس 2025 20:20

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وباكستان، مشيرة إلى حرصها على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية، بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل نظمته الغرفة في متحف الشارقة البحري، بالتعاون مع مجلس العمل الباكستاني، احتفالاً بيوم استقلال جمهورية باكستان الإسلامية، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحسين محمد القنصل العام لجمهورية باكستان في دبي، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة وممثلين عن مجلس العمل الباكستاني.
وأكد العويس أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان تستند إلى روابط تاريخية وأواصر صداقة وثيقة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023 - 2024، ما يعكس قوة هذه العلاقة التي تشهد نمواً متسارعاً نحو آفاق أوسع من التعاون الاستثماري، لاسيما في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة.
وأضاف أن إمارة الشارقة تلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه العلاقات، حيث تحتضن آلاف الشركات الباكستانية، من بينها أكثر من 1500 شركة في مدينة الشارقة للنشر، مما يعكس جاذبية الإمارة كمركز عالمي للصناعات الإبداعية.
وأوضح أن إطلاق مجلس العمل الباكستاني تحت مظلة الغرفة في سبتمبر من العام الماضي يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود التعاون المشترك، مشيراً إلى أن الغرفة ملتزمة بتعزيز جهود المجلس من خلال تسهيل التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم البعثات التجارية، وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين.
وأعرب الدكتور سيد محمد طاهر، رئيس مجلس العمل الباكستاني، عن شكره لغرفة الشارقة على تنظيم هذا اللقاء، مشيداً بدورها في دعم مجتمع الأعمال الباكستاني وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، وأكد حرص المجلس على مواصلة التعاون مع الغرفة وتنظيم مشاركات في مختلف المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تنظمها.
وأشار إلى أن إمارة الشارقة تُعد وجهة جاذبة للمستثمرين الباكستانيين، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى الترويج للمنتجات الباكستانية وتعزيز الروابط التجارية والثقافية بين الجانبين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
