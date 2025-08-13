الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول

1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
13 أغسطس 2025 20:23

أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.4% على أساس سنوي ليصل إلى 826.8 مليون درهم، وبنسبة 2.9% ليصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة الطلب القوي من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الإدارة الفعّالة للتكاليف.
وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 110 نقاط أساس سنوياً ليصل إلى 40.6%، وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع بمقدار 70 نقطة أساس ليبلغ 40.2%، مدعوماً بتحسين الكفاءة التشغيلية التي أسهمت في رفع هامش الربح الإجمالي وتعزيز ريادة شركة سيراميك رأس الخيمة في السوق.
وارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 45.0% على أساس سنوي ليبلغ 86.7 مليون درهم، مقارنة بـ59.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.
كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.1% على أساس سنوي ليصل إلى 66.4 مليون درهم، مقارنة بـ51.0 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع زيادة الربحية في مختلف قطاعات الأعمال وبلغت ضريبة الشركات في دولة الإمارات 17.2 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ6.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.
وارتفع صافي الدين بمقدار 120.6 مليون درهم ليصل إلى 1.56 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2025، مقارنةً بالربع الأول من العام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية ومتطلبات الرأس المال العامل.

 

أخبار ذات صلة
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اقتصاد
1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول
اليوم 20:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©