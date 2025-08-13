1.6 مليار درهم إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» بالنصف الأول

أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة» عن نتائجها المالية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2025، وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.4% على أساس سنوي ليصل إلى 826.8 مليون درهم، وبنسبة 2.9% ليصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة الطلب القوي من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الإدارة الفعّالة للتكاليف.

وفي الربع الثاني من عام 2025، ارتفع هامش الربح الإجمالي بمقدار 110 نقاط أساس سنوياً ليصل إلى 40.6%، وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع بمقدار 70 نقطة أساس ليبلغ 40.2%، مدعوماً بتحسين الكفاءة التشغيلية التي أسهمت في رفع هامش الربح الإجمالي وتعزيز ريادة شركة سيراميك رأس الخيمة في السوق.

وارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 45.0% على أساس سنوي ليبلغ 86.7 مليون درهم، مقارنة بـ59.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.

كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.1% على أساس سنوي ليصل إلى 66.4 مليون درهم، مقارنة بـ51.0 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024، بما يتماشى مع زيادة الربحية في مختلف قطاعات الأعمال وبلغت ضريبة الشركات في دولة الإمارات 17.2 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ6.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.

وارتفع صافي الدين بمقدار 120.6 مليون درهم ليصل إلى 1.56 مليار درهم في الربع الثاني من العام 2025، مقارنةً بالربع الأول من العام 2025، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية ومتطلبات الرأس المال العامل.