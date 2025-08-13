«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها

أعلنت «دو» عن تحقيق إنجاز تقني جديد عبر النشر الناجح لتقنية الجيل الخامس المتقدّم «5G-Advanced» على شبكتها، لتُصبح بذلك أول مشغل في المنطقة، ولتكون دولة الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد وتطبق هذه التقنية المتطورة، وذلك بالتعاون مع شركة «هواوي».

ووفق بيان صادر عن الشركة، تأتي هذه الخطوة لتعكس مواصلة «دو» التزامها بريادة الابتكارات المتقدمة، والارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز التطلعات الرقمية الوطنية الطموحة.

وتطور مفهوم تقنية الراديو ثنائي التردد ضمن تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدم، لأول مرة بمبادرة من «دو»، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز السعة، وتحسين التغطية، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي لعملائها.

وانطلاقاً من تلك الرؤية، تم ابتكار وتطوير أول وحدة هوائي نشطة ثنائية النطاق في العالم، بالتعاون مع شركة «هواوي»، ليتم نشرها بنجاح على شبكة «دو»، مُحققة بذلك أداءً غير مسبوق لعملائها، لتضع معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات شبكة اتصالات الهاتف المتحرك.

وتضمنت العملية الناجحة لنشر تقنية الجيل الخامس المتقدم باستخدام تقنية «64T64R»، لتصبح «دو» أول شركة اتصالات تقوم بتطبيق ونشر وحدة هوائي نشطة مزدوجة النطاق «AAU» في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، لدعم الطيفين التردديين من فئتي 3.7 جيجا هيرتز «N78»، و2.6 جيجا هيرتز «N41».

وتعمل هذه الوحدة المتقدمة على دمج الأجهزة، بحيث يتم تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتحسين أداء الشبكة، مع تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية بشكل كبير.

وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، صرح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في «دو»، بأن تقنية الجيل الخامس المتقدّم تُعد خطوة نوعية بارزة في مسيرة «دو» وقطاع الاتصالات في دولة الإمارات، ويُجسد هذا الإنجاز مواصلة جهودنا لتقديم تجارب اتصالات عالمية المستوى، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن نجاح هذه الخطوة يُجدد التزامنا ببناء شبكة مستقبلية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.وتوفّر شبكة الجيل الخامس المُتقدّم الجديدة مزايا ملموسة للمستخدمين الأفراد ومؤسسات الأعمال على حد سواء، حيث تتيح سرعات فائقة للبيانات، خصوصاً للخدمات التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً مثل بث الفيديو بدقة «8K»، وتنظيم اجتماعات الفيديو الفورية، إلى جانب تغطية أقوى حتى في المناطق النائية، وزمن استجابة منخفض جداً يُناسب التطبيقات الحيوية مثل المركبات ذاتية القيادة والبنية التحتية للمدن الذكية.