الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها

«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
13 أغسطس 2025 20:25

 أعلنت «دو» عن تحقيق إنجاز تقني جديد عبر النشر الناجح لتقنية الجيل الخامس المتقدّم «5G-Advanced» على شبكتها، لتُصبح بذلك أول مشغل في المنطقة، ولتكون دولة الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد وتطبق هذه التقنية المتطورة، وذلك بالتعاون مع شركة «هواوي». 
ووفق بيان صادر عن الشركة، تأتي هذه الخطوة لتعكس مواصلة «دو» التزامها بريادة الابتكارات المتقدمة، والارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز التطلعات الرقمية الوطنية الطموحة.
وتطور مفهوم تقنية الراديو ثنائي التردد ضمن تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدم، لأول مرة بمبادرة من «دو»، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز السعة، وتحسين التغطية، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي لعملائها.
 وانطلاقاً من تلك الرؤية، تم ابتكار وتطوير أول وحدة هوائي نشطة ثنائية النطاق في العالم، بالتعاون مع شركة «هواوي»، ليتم نشرها بنجاح على شبكة «دو»، مُحققة بذلك أداءً غير مسبوق لعملائها، لتضع معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات شبكة اتصالات الهاتف المتحرك.
وتضمنت العملية الناجحة لنشر تقنية الجيل الخامس المتقدم باستخدام تقنية «64T64R»، لتصبح «دو» أول شركة اتصالات تقوم بتطبيق ونشر وحدة هوائي نشطة مزدوجة النطاق «AAU» في دولة الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط، لدعم الطيفين التردديين من فئتي 3.7 جيجا هيرتز «N78»، و2.6 جيجا هيرتز «N41». 
وتعمل هذه الوحدة المتقدمة على دمج الأجهزة، بحيث يتم تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتحسين أداء الشبكة، مع تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية بشكل كبير.
وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، صرح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في «دو»، بأن تقنية الجيل الخامس المتقدّم تُعد خطوة نوعية بارزة في مسيرة «دو» وقطاع الاتصالات في دولة الإمارات، ويُجسد هذا الإنجاز مواصلة جهودنا لتقديم تجارب اتصالات عالمية المستوى، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن نجاح هذه الخطوة يُجدد التزامنا ببناء شبكة مستقبلية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.وتوفّر شبكة الجيل الخامس المُتقدّم الجديدة مزايا ملموسة للمستخدمين الأفراد ومؤسسات الأعمال على حد سواء، حيث تتيح سرعات فائقة للبيانات، خصوصاً للخدمات التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً مثل بث الفيديو بدقة «8K»، وتنظيم اجتماعات الفيديو الفورية، إلى جانب تغطية أقوى حتى في المناطق النائية، وزمن استجابة منخفض جداً يُناسب التطبيقات الحيوية مثل المركبات ذاتية القيادة والبنية التحتية للمدن الذكية.

أخبار ذات صلة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
الرياضة
مولر يودع ألمانيا قبل الانتقال إلى فانكوفر
اليوم 20:33
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اقتصاد
466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%
اليوم 20:29
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اقتصاد
76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم
اليوم 20:27
نظام تصوير متطور يمسح اللوز لاكتشاف السموم الفطرية - من المصدر
الذكاء الاصطناعي
كيف ينقذ الذكاء الاصطناعي الملايين من التسمم الغذائي؟
اليوم 20:26
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اقتصاد
«دو» تنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم على شبكتها
اليوم 20:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©