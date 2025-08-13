76% نمو صافي أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية إلى 22.7 مليون درهم

حققت شركة «الاتحاد للتأمين» زيادة غير مسبوقة في صافي الأرباح بلغت نسبتها 76% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيان أصدرته الشركة أمس يعود هذا الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، والذي بلغ 22.7 مليون درهم بعد الضريبة، إلى النتائج القوية للاكتتاب بالإضافة إلى خفض التكاليف وزيادة إيرادات الاستثمار.

وارتفعت صافي نتائج أعمال التأمين بنسبة 93% لتصل إلى 11.07 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ5.7 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2024. وبلغت نسبة ملاءة الشركة مستوى غير مسبوق بلغ 170% مقارنةً بـ143% في نهاية عام 2024، كما أنها تتجاوز باستمرار المتطلبات التنظيمية، مما يؤكد استقرار الشركة المالي وقدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات، وتعكس مستويات السيولة المرتفعة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ودعم العمليات الجارية بسلاسة.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين»: إننا فخورون بنتائجنا المالية القوية، والتي تعكس فعالية وكفاءة ضوابطنا الداخلية القوية، وإجراءاتنا المتقدمة في إدارة المخاطر ويعزّز هذا الأداء ثقة عملائنا، ويدعم شراكاتنا في إعادة التأمين.