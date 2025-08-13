الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

466 مليون درهم أرباح «لولو للتجزئة» النصفية بنمو 9.1%

13 أغسطس 2025 20:29

بلغ صافي أرباح مجموعة لولو للتجزئة القابضة 126.96 مليون دولار «466 مليون درهم» في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 149.33 مليون دولار «548 مليون درهم» في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 15%.
وحققت إيرادات المجموعة نمواً بنسبة 5.9% على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 4.098 مليار دولار«15 مليار درهم» في النصف الأول من سنة 2025، مدفوعةً بنمو المبيعات المماثل بنسبة 3.8% مع استمرار النمو عبر المتاجر الفعلية ومنصات التجارة الإلكترونية.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 98.437 مليون دولار، ما يعادل 0.953 سنت للسهم 361.5 مليون درهم، ما يعادل 3.5 فلس للسهم، على مساهمي الشركة عن النصف الأول 2025.
وبهذه المناسبة، قال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: يعتبر أداؤنا القوي والمرن في النصف الأول من عام 2025 دليلاً على ركائز نمونا الراسخة، والتي ساعدتنا على تحقيق مبيعات قياسية ودعمت نمو هوامش الربح
لدينا، وشهد متوسط قيمة سلة التسوق، وعدد العملاء، والمبيعات لكل متر مربع ارتفاعاً ملحوظاً وإيجابياً خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث اختار أكثر من 690 ألف متسوق يومي علامة «لولو» لما نقدمه من قيمة مقابل الجودة، بالإضافة إلى ذلك، نستمر في مسيرتنا التوسعية تماشياً مع استراتيجيتنا، حيث افتتحنا سبعة متاجر جديدة في النصف الأول من عام 2025، وأربعة متاجر أخرى في شهر يوليو، ليصل إجمالي عدد المتاجر لدينا إلى 259 متجراً، ويواصل برنامج الولاء نموه، حيث انضم حوالي مليون عضو جديد خلال الربع الثاني، ليصل إجمالي عدد الأعضاء إلى 7.3 مليون.
وأضاف: إن مكانتنا كأكبر تاجر تجزئة متكامل في دول مجلس التعاون الخليجي تجعلنا في وضع جيد لمواصلة مسيرة نمونا، مع وجود ركائز نمو راسخة، تتمثل في دفع عجلة النمو في شبكة متاجرنا الحالية، وافتتاح متاجر جديدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق المزيد من النمو من خلال عروضنا الخاصة والتجارة الإلكترونية.

