اقتصاد

«الإمارات المركزي» و«جنوب السودان المركزي» يوقعان مذكرة تفاهم

شخبوط بن نهيان وبنجامين بول ميل يشهدان توقيع الاتفاقية (تصوير : عيسي الحمادي)
14 أغسطس 2025 01:26

أبوظبي (الاتحاد) 

وقع مصرف الإمارات المركزي، وبنك جنوب السودان المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار تعاون شامل في مجالات الطباعة الأمنية، وتطوير حلول مبتكرة لإصدار وتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع في جنوب السودان، وتبادل المعرفة والخبرات والتدريب الفني والتقني. شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي بنجامين بول ميل، نائب رئيس جنوب السودان.
وقَّع المذكرة نيابة عن معالي محافظ مصرف الإمارات المركزي، سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة، وعن بنك جنوب السودان المركزي، محافظه معالي الدكتور أديس أبابا أوتو.  وبموجب هذه المذكرة، سيقدم المصرف المركزي حلولاً مبتكرة للطباعة الأمنية للأوراق النقدية لجنوب السودان، من خلال شركة «عملات» التابعة لمصرف الإمارات المركزي.
كما ستُقدم شركة «الاتحاد للمدفوعات» التابعة لمصرف الإمارات المركزي، الدعم لبنك جنوب السودان المركزي لتطوير منظومة بطاقات الدفع في جنوب السودان على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة الأولى توفير حلول شاملة ومتطورة لتحويل ومعالجة معاملات بطاقات الدفع المنجزة في جنوب السودان، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية من حيث الكفاءة والأمان وسرية البيانات.
أما في المرحلة الثانية، فستساعد شركة الاتحاد للمدفوعات بنك جنوب السودان المركزي في تطوير البنية التحتية والحلول المتطورة لمعالجة معاملات بطاقات الدفع محلياً.
كما تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني والتدريب لموظفي بنك جنوب السودان المركزي في مجال الرقابة المصرفية والعمليات النقدية، من خلال البرامج التي يقدمها معهد الإمارات المالي، التابع لمصرف الإمارات المركزي. وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود ومساعي المصرف المركزي لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية جنوب السودان، والارتقاء بها إلى مسارات جديدة في القطاع المالي عن طريق مشاركة الخبرات مع نظرائنا، بما يعزز مصالح البلدين». 
وأضاف معاليه: «تعكس المذكرة تطلعاتنا المشتركة في تلبية احتياجات القطاع المالي والمصرفي في جمهورية جنوب السودان، كما نحرص في المصرف المركزي على تقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية للدول الصديقة، والتي من شأنها أن تعزز الجهود لحماية النظام المالي الإقليمي والعالمي».

إطار مشترك
بدوره، قال معالي الدكتور أديس أبابا أوتو، محافظ بنك جنوب السودان المركزي: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تحدد إطاراً للتعاون المشترك، دعماً للجهود الرامية إلى تعميق علاقات الشراكة الاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز آفاق التعاون الثنائي في مجالات المال والابتكار والتكنولوجيا المالية، ونثمِّن الاستفادة من الخبرات الإماراتية الرائدة عالمياً في مجالات الطباعة الأمنية وتطوير الحلول المبتكرة لخدمات الدفع المحلية في جنوب السودان».

 

