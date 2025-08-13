17.5 مليار درهم صافي الأرباح «النصفية» لشركات «أدنوك»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لمجموعة «أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 17.474 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 16.31 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بنمو يصل إلى 7.13%، حسب رصد أجرته «الاتحاد» لتحليل النتائج المالية للنصف الأول من عام 2025.

وأعلنت شركات أدنوك المدرجة، والتي تضم «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيغلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن نمو «إيراداتها» عن النصف الأول من عام 2025 إلى 93.722 مليار درهم مقابل 89 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 وبنسبة نمو على أساس سنوي قاربت 5.3%.

وإلى ذلك أظهر الرصد أن 5 شركات تابعة لقطاع الطاقة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وهي «أدنوك للغاز»، «أدنوك للتوزيع»، «أدنوك للحفر»، «دانة غاز»، و«إن إم دي سي إينيرجي» تمكّنت من تحقيق نمواً في صافي أرباح النصف الأول من عام 2025 بنسبة 13.5% إلى 14.48 مليار درهم مقابل 12.749 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وقاربت الإيرادات الإجمالية لتلك الشركات الخمس 79 مليار درهم مقابل نحو 75 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي وبنسبة نمو 5.3% على أساس سنوي.



«أدنوك للغاز»

وسجلت «أدنوك للغاز»، صافي دخل بلغ 9.750 مليار درهم ، بنمو 12% على أساس سنوي وذلك مقابل 8.730 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، فيما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 1% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 44.36 مليار درهم مقابل 44.25 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.



«أدنوك للتوزيع»

وحققت شركة «أدنوك للتوزيع» زيادة في صافي أرباح النصف الأول من العام 2025 بنسبة 12.2%، على أساس سنوي إلى 1.336 مليار درهم مقارنة بنحو 1.161 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2024. وفي المقابل تراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام بنسبة 2.4% لتبلغ 17.112 مليار درهم مقابل 17.534 مليار درهم.



«فيرتيغلوب»

وحققت شركة «فيرتيغلوب» صافي أرباح قدره563.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 723 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي بتراجع 22%. وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 4.6 مليار درهم مقابل 3.84 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 بنمو 20% على أساس سنوي.



«بروج»

سجلت شركة «بروج» صافي ربح قدره 1.74 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة مع 2.13 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 18.3%. وبلغت إيرادات «بروج» في النصف الأول من العام 10 مليارات درهم مقارنةً مع 10.30 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 بانخفاض بنسبة قاربت 3%.



«إن إم دي سي إينيرجي»

سجلت «إن إم دي سي إينيرجي»، التابعة لـ«مجموعة إن إم دي سي»، زيادة في صافي الأرباح بنسبة 16% على أساس سنوي، حيث قفزت إلى 583.27 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025 مقابل نحو 502.425 مليون درهم في ذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات إلى 8.166 مليار درهم، بزيادة قدرها 40.6% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2024 حيث حققت الشركة إيرادات 5.8 مليار درهم.



«أدنوك للإمداد والخدمات»

وتمكّنت «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحقيق صافي ربح للنصف الأول من عام 2025، بنحو 1.544 مليار درهم بنمو بنسبة 5% مقارنة بنحو 1.473 مليار درهم بالنصف الأول من عام 2024. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» في النصف الأول من العام عام 2025 نحو 8.957 مليار درهم بزيادة نسبتها 40% على أساس سنوي حيث بلغت إيرادات النصف الأول من عام 2024 نحو 6.395 مليار درهم



«دانة غاز»

بلغ صافي أرباح «دانة غاز» نحو 270 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تقارب 3% مقارنة بـ263 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2025 نحو 627 مليون درهم مقارنةً بـ696 مليون درهم بنسبة تراجع قاربت 9.9%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البيع المحققة وتراجع الإنتاج في مصر، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع الإنتاج في إقليم كردستان العراق وتحسّن الأسعار في مصر.



«أدنوك للحفر»

حققت شركة «أدنوك للحفر» صافي ربح قدره 2.541 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 2.093 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2024، بزيادة 21% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال، ارتفاع الإيرادات بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 8.693 مليار درهم مقابل 6.688 مليار درهم.