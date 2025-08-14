الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

"بيتكوين" تسجل مستوى قياسياً جديداً

14 أغسطس 2025 08:26

بلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسياً جديداً صباح الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة إذ تجاوز لأول مرة عتبة 124,000 دولار أميركي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الأسهم الأميركية، والإقبال من شركات استثمارية، وتشريع أميركي مؤات.

وحطّمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجّلته في 14 يوليو وبلغ يومها 123,205 دولاراً.
حتى أنّ سعر بيتكوين تجاوز صباح الخميس لفترة وجيزة 124,500 دولار قبل أن يتراجع.
وقرابة الساعة 02,08 ت غ، بلغ سعر تداول البيتكوين حوالي 123,600 دولار.

وأنهت الأسهم الأميركية الأربعاء تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك حيث بلغ مؤشر إس إند بي 500 مستوى قياسياً جديداً، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مما ساهم في صعود العملة المشفّرة.

المصدر: وكالات
العملات المشفرة
بيتكوين
