الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

الذهب يواصل الصعود بدعم من تراجع الدولار

الذهب يواصل الصعود بدعم من تراجع الدولار
14 أغسطس 2025 09:07

ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعوماً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 3368.99 دولار للأوقية بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 3417.80 دولار.

وانخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات منافسه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 38.56 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1338.33 دولار. وارتفع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1136.70 دولار.

