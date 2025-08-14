الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع
14 أغسطس 2025 11:17

تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية اليوم الخميس وسط تزايد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.


وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بتكوين إلى مستوى قياسي جديد.

وتراجع الدولار 0.7 بالمئة إلى 146.35 ين، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو.
وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو عند 1.3590 دولار.
وحوم اليورو حول 1.1703 دولار وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو.

وارتفعت بتكوين، العملة المشفرة الرائدة في العالم، إلى 124480.82 دولار في الجلسة الأحدث، قبل أن تتداول في نطاق 123 ألف دولار.
وصعد الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.4 بالمئة ليبلغ أعلى مستوى منذ 28 يوليو عند 0.65685 دولار، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.6552 دولار.

المصدر: وكالات
