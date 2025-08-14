أبوظبي ودبي تتصدران الطلب على حلول المدن الذكية



دبي (الاتحاد)

تتصدر كل من أبوظبي ودبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الطلب على حلول المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لشركة شورفلو المتخصصة في ابتكارات تقليل البصمة الكربونية وخفض تكاليف الطاقة.

وقال سيباستيان دوي، الرئيس التنفيذي لشركة «شورفلو» إن المدن الذكية تستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وكم هائل من البيانات بهدف تعزيز الحياة الحضرية، وتقليل البصمة الكربونية، وخفض الإنفاق على الطاقة. ومن خلال دمج أجهزة الاستشعار وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، يمكن للمدن الذكية تحسين استغلال الموارد، وتبسيط إجراءات النقل، وكذا زيادة كفاءة البنية التحتية.

وأضاف دوي أن شعبية المنازل الذكية والتطورات الحضرية في تنامي وازدياد، حيث تتصدر مدن مثل أبوظبي ودبي وسنغافورة وكوبنهاجن قائمة المدن التي تتبني هذه التقنيات، علاوة على أن الاقتصادات الناشئة تستثمر بشكل متزايد في الحلول الحضرية الذكية لمواجهة التحديات التي يفرضها النمو السكاني والمخاوف البيئية. ومن هنا يجب الإشادة بمبادرات دولة الإمارات في هذا المجال، إذ بالفعل تستحق الثناء حيث تتسق وتتماشى مع أهداف الاستدامة والتحول نحو الذكاء الاصطناعي التي حددتها استراتيجية الطاقة في الإمارات 2050.

وتقدَّمت أبوظبي إلى المركز الخامس في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من تصنيفها في المركز العاشر في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى، نتيجة توسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفيرها خدمة الواي فاي المجانية ووسائل النقل العام المتطوِّرة، إضافةً إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور.

كما أشار دوي إلى أن المدن الذكية تركز بشكل متزايد على تقليل البصمة الكربونية من خلال تنفيذ الشبكات الذكية، ومشاريع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية للمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن التطورات الذكية دمج تقنية الجيل الخامس (5G) بهدف نقل البيانات بشكل أسرع، مع بنية تحتية للمركبات ذاتية القيادة، وتحقيق ما يمكنها من الحصول على شهادات المباني الخضراء مثل LEED.

سوق متنامية

وأكد دوي أن الحكومات والمدن حول العالم تضع النمو الحضري المستدام على رأس أولوياتها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على حلول المدن الذكية التي تدمج التقنيات الرقمية، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء (IoT) لتحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين استخدام الموارد في قطاعات متعددة مثل قطاع الطاقة، والرعاية الصحية، والنقل، والسلامة العامة، والحوكمة.

كما أوضح أن المدن الذكية تدمج في الأساس التكنولوجيا الرقمية في البنية التحتية الحضرية لتحسين الكفاءة والاستدامة وجودة الحياة بشكل عام، حيث تؤدي هذه التقنيات المترابطة إلى تحسين العمليات التي يتم تنفيذها داخل المدن وذلك من خلال جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي. كما تشمل الفوائد تقليل الازدحام المروري، وتحسين استهلاك الطاقة، وتعزيز السلامة العامة، وتطوير الخدمات المنزلية، مما يوفّر للمجتمعات في النهاية أسلوب حياة أكثر استدامة.

ومن المتوقع أن يصل حجم المدن الذكية على المستوى العالمي إلى ما يقرب من 848 مليار دولار في العام 2025، مع توقعات بنمو يصل إلى 5,647.6 مليار دولار بحلول العام 2035، مما يشير إلى معدل نمو سنوي متوسط يبلغ 28.2% خلال العقد المقبل، وفقاً لتحليلات صناعة السوق العالمية للمدن الذكية، والذي يشمل أيضاً توقعات لهذه السوق في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.