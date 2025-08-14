الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون بين المستثمرين في عجمان وأوغندا

«غرفة عجمان» تبحث تعزيز التعاون بين المستثمرين في عجمان وأوغندا
14 أغسطس 2025 19:29

بحث المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، مع زاكي زانوم كيبيدي سفير جمهورية أوغندا لدى الدولة، فرص تنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز العلاقات الاقتصادية ونمو حجم التجارة البينية بين عجمان وأوغندا.

حضر اللقاء، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعائشة النعيمي مدير إدارة الاستثمار وترويج الأعمال، ووفد سفارة جمهورية أوغندا، وذلك في مقر غرفة عجمان.
وأكد المويجعي، حرص غرفة عجمان على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيداً بالممكنات الزراعية والصناعات الغذائية النوعية في جمهورية أوغندا وصناعات الغزل والنسيج وغيرها من الصناعات الداعمة لفتح آفاق من الشراكة والتعاون بين المستثمرين من البلدين.
وتناول اللقاء عرضاً شاملاً حول فرص الاستثمار في إمارة عجمان، وسهولة ممارسة الأعمال وتكامل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وتم تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة، والسياحة، البناء والتشييد، والعقارات، والتعليم، والصحة، والخدمات.
وأوصى اللقاء بضرورة عقد لقاءات مشتركة تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، بهدف تبادل الخبرات واستعراض الفرص الاستثمارية وبحث الشراكات المحتملة، وبحث إمكانية توقيع مذكرات تعاون لتبادل الخبرات والشراكات مع غرف التجارة الأوغندية.
وتم توجيه الدعوة للمستثمرين من أوغندا لزيارة إمارة عجمان للتعرف على فرص الاستثمارات المتاحة في منطقة عجمان الحرة ومنطقة الزوراء وغيرها من القطاعات الرئيسية.
من جانبه، أشاد زاكي زانوم كيبيدي، بالمقومات المتنوعة التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكداً حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات، بما يعزّز من حجم التبادل التجاري ويدعم فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال في أوغندا وعجمان.
كما وجه الدعوة لغرفة عجمان للمشاركة في منتدى الأعمال الأوغندي الإماراتي، الذي سيعقد في أكتوبر المقبل في العاصمة الأوغندية كمبالا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
