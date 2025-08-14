«الإمارات دبي الوطني» أول عضو «تقاص عام» لأسواق الأسهم في الدولة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن حصوله على الموافقة اللازمة ليصبح عضو تقاص عام لأسواق الأسهم الإماراتية من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية، وليكون بذلك أول جهة في دولة الإمارات تحصل على هذه الموافقة.

وتتيح هذه الموافقة لبنك الإمارات دبي الوطني تقديم خدمات التقاص الشاملة لأعضاء التداول في دولة الإمارات، وبصفته عضو تقاص عام، يُمكن لبنك الإمارات دبي الوطني الآن تزويد أعضاء التداول بمجموعة من الأدوات والمنتجات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى تسهيلات ائتمانية، بما يُقلل من التعقيدات التشغيلية ويُحسن الكفاءة ويقلل التكلفة في عملية التقاص والتسوية.

وتسهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز حيوية أسواق الأسهم في دولة الإمارات، وتوفير خدمة إضافية للتقاص والتسوية وتوسيع خيارات الاستثمار المتاحة للمشاركين مع استمرار سوق الأسهم في الدولة في التوسع وجذب ثقة المستثمرين.

ومن جانبها، قالت حصة الملا، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: يمثل حصول بنك الإمارات دبي الوطني على الموافقة ليصبح أول عضو تقاص عام من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانتنا في طليعة الابتكار في السوق، لا سيما في وقتٍ يشهد فيه سوق الأسهم الإماراتي اهتماماً كبيراً ومتنامياً من المستثمرين، وستتيح عضويتنا الجديدة للتقاص العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية الفرصة لشبكة عملاء بنك الإمارات دبي الوطني العالمية للاستفادة من هذه الخدمة، ولقد أصبحنا الآن على أتم جاهزية واستعداد لتزويد أعضاء التداول بإمكانية وصول إلى السوق لا مثيل لها، بما يعزز نمو واستقرار سوق رأس المال الإماراتي.

و صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: يسعدنا أن نرحّب بشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية كأول عضو تقاص عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في خطوة تأتي ضمن إطار جهودنا المتواصلة نحو تعزيز كفاءة البنية التحتية لما بعد التداول وتحسين سهولة الوصول إلى السوق، وتواكب هذه الخطوة مبادراتنا المستمرة لدعم قدرة السوق التشغيلية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوسيع قاعدة المشاركين. كما يعكس هذا الإنجاز الدور المتنامي لأبوظبي كمركز مالي عالمي، ويعزز مكانة سوق أبوظبي كمحطة ربط بين رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.