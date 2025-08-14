57% نمواً بصافي الربح المعدل لـ«مير» خلال النصف الأول

أعلنت «مجموعة مير» عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث بلغت إيرادات المجموعة 1.02 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها، ويأتي هذا بالتزامن مع التوقعات باستكمال تطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية الموحدة «أدكووب» وإعادة ترتيب محفظة المجموعة في قطاع التجزئة لتركز على تحقيق النمو المستدام.

وأسهم قطاع التجزئة بإيرادات بلغت 877.7 مليون درهم، مع تراجع المبيعات «على أساس المِثل بالمِثل» بنسبة 5% خلال هذه الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى التراجع في أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة وتواصل «مجموعة مير» تطوير العديد من منافذ البيع بالتجزئة، التي تقوم في أساسها على تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز المبيعات انطلاقاً من النصف الثاني من عام 2025.

وعلى الرغم من تراجع صافي الربح المحاسبي من 130.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 81.8 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، فإن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدل، حيث ارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 57% مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون.

يذكرأن نتائج النصف الأول من العام الماضي استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابَلها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.وواصلت المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية في النصف الأول من عام 2025، وأنهت الفترة بمركز نقدي صافٍ قدره 315 مليون درهم عقب السداد الكامل للديون الخارجية في وقت سابق من عام 2025، وتوفّر هذه السيولة القوية مرونة مالية تسمح بإعادة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، مما يهيئ مجموعة «مير» للاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

و قال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «مجموعة مير»، تعليقاً على نتائج المجموعة: مع استكمال خطة إطلاق العلامة التجارية «أدكووب» وتوحيد 80 منفذ بيع تحت مظلتها أنهت المجموعة النصف الأول من عام 2025 بأداء قوي يمثل محطة محورية في مسيرة تطوّرها التجاري وترسيخ موقعها الريادي مع انطلاقة النصف الثاني، فيما يعكس النمو في صافي الربح المعدل بنسبة 57% على أساس سنوي، كفاءة نموذج عملها المتكامل ونجاح تنفيذ استراتيجياتها.

وأضاف: نعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير منافذ البيع من خلال خطة إعادة تصميم شاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، حيث يجري العمل على سلسلة متكاملة من مشاريع تطوير كل من قطاع التجزئة والعقارات التجارية وبفضل ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون وتدفقاتنا النقدية القوية، نحن في موقع مثالي لتسريع هذه المبادرات وزيادة القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا.

وأتمّت مير بنجاح إعادة إطلاق 80 منفذ بيع خلال النصف الأول من عام 2025، وهو إنجاز محوري في مسيرة تطوير أعمالها التجارية، حيث تم توحيد ست علامات تجارية سابقة تحت علامة تجارية موّحدة جديدة باسم «أدكووب»، مما يُحسّن تجربة العملاء ويُعزز من مكانة المجموعة لتحقيق نمو أقوى مع بداية النصف الثاني من عام 2025.