الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

160 مليون درهم أرباح رأس الخيمة العقارية النصفية بنمو 80%

160 مليون درهم أرباح رأس الخيمة العقارية النصفية بنمو 80%
14 أغسطس 2025 19:56

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2025، محققةً إيرادات بلغت 774.79 مليون درهم، مع ارتفاع ملحوظ في صافي الربح بنسبة 80% ليصل إلى 160.6 مليون درهم، مقارنةً بـ89.06 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وأشارت بيانات الشركة إلى زيادة بنسبة 101% في قيمة المبيعات لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مقارنةً بـ703 ملايين درهم في العام الماضي.

ونتيجة لذلك، بلغت قيمة المشاريع التطويرية للشركة -والتي تعد مؤشراً واضحاً على الإيرادات المستقبلية وثبات التدفقات النقدية- 2.624 مليار درهم، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي. 
وعزّز هذا النمو ارتفاع عدد الوحدات المباعة بنسبة 59% ليصل إلى 788 وحدة، وهو مؤشر أساسي على قوة الطلب والجاذبية الإيجابية المستمرة عبر منظومة أصول ومشاريع شركة رأس الخيمة العقارية. وبشكل عام، تعكس هذه النتائج الكفاءة التشغيلية العالية والجاذبية المتزايدة التي تتمتع بها الشركة. كما تمكنت الشركة من تعزيز حصتها السوقية، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشترين والمستثمرين في أحد أسرع القطاعات العقارية نمواً في دولة الإمارات.
وحققت الشركة تقدماً ملحوظاً عبر محفظتها من المشاريع السكنية ومشاريع قطاع الضيافة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام بنسبة 47% لتصل إلى 204.15 مليون درهم، مقارنةً بـ138.51 مليون درهم في العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 42% خلال النصف الأول لتصل إلى 239.25 مليون درهم.

وبحسب بيانات الشركة ارتفع إجمالي الأصول المسجلة بنسبة 3.5% ليصل إلى 8.29 مليار درهم، إلى جانب زيادة بنسبة 3% في رأس المال والاحتياطيات لتبلغ 5.7 مليار درهم.
وقال عبد العزيز عبدالله الزعابي، رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية: «تُجسّد النتائج القوية لشركة رأس الخيمة العقارية في النصف الأول من هذا العام نموّاً استثنائياً ورؤية استراتيجية تطلعيّة تقود مسيرة الشركة وإمارة رأس الخيمة ككل، كما تُبرز الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة بوصفها وجهة عقارية ومركزاً استثمارياً رائداً، حيث يعكس الاقتصاد المتنوّع للإمارة، وبيئتها الداعمة للمستثمرين، وتزايد أعداد السكان، طلباً متصاعداً على نمط حياة عصري يجمع بين السكن الحضري وسحر الواجهات البحرية، مع تركيز مشروع «ميناء» كقلب نابض لهذه الرؤية، والذي يضم منتجعات عالمية المستوى، ويشهد تطوير فنادق ومنشآت سكنية مميزة تُعزّز مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات والسياحة الفاخرة على مستوى العالم، والتي تساهم بدورها في تشكيل ملامح جديدة لسواحل رأس الخيمة وأفقها العمراني».
من جانبه قال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: «تُظهر نتائج النصف الأول من العام تقدماً ملحوظاً لشركة رأس الخيمة العقارية. ويتجلى نجاحنا في التدفق المستمر للأصول المتاحة، وارتفاع أرقام المبيعات، وتنامي الاهتمام العالمي برأس الخيمة كوجهة رائدة للمعيشة والاستثمار. وقد رسّخت رأس الخيمة العقارية دورها كمحرك للنمو الاقتصادي للإمارة هذا العام، مدعومةً بعمليات منضبطة ومُدارة بخبرات واسعة عبر مشاريع متنوعة، بما في ذلك المشاريع السكنية الجديدة والإعلان عن فنادق عالمية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
