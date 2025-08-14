13% نمو إيرادات «أمانات» إلى 468 مليون درهم خلال النصف الأول

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025 ونمت إيرادات الشركة بنسبة 13% على أساس سنوي لتصل إلى 468.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاع التعليم، حيث نمت إيراداته بنسبة 23% على أساس سنوي.

وبالنسبة للأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة فارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 173.6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وبنسبة 15% باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر، الذي يضم 150 سريراً، وبلغت نسبة نمو هذه الأرباح في قطاع التعليم 15% على أساس سنوي، بينما ارتفعت في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 10% على أساس سنوي، باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي.

وارتفع الربح من العمليات المستمرة بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 104.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025، و13% باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر.

واستمر النمو في أعداد الطلاب المسجلين والمستفيدين من الخدمات التعليمية، حيث وصل عددهم إلى 23.9 ألف طالب، بنسبة نمو سنوي 17%، كما شهدت سعة الأسرّة نمواً مستمراً، وذلك بإضافة 40 سريراً مرخصاً في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء الفترة المذكورة، مما يشير إلى إمكانية كبيرة للتوسع والنمو.

وبتاريخ 8 أغسطس 2025، أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء بهدف التخارج من الأصول العقارية لمدرسة «نورث لندن كوليجيت» مقابل مبلغ قدره 453 مليون درهم إماراتي.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة أمانات: حققت أمانات أداءً قوياً متواصلاً خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة نمواً مزدوج الرقم في كلٍّ من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعاً بتحقيق أرقام قياسية في أعداد تسجيل الطلبة والمستفيدين في قطاع التعليم، إلى جانب التوسّع في الطاقة الاستيعابية ومبادرات النمو في قطاع الرعاية الصحية. ويعكس الزخم القوي في كلٍّ من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم تضمن تمتع أمانات بموقع متميز يمكّنها من تحقيق نمو مستقبلي مستدام، فيما نواصل تركيزنا على بناء شركات رائدة في السوق تخلق قيمة طويلة الأجل وتساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع.