6 مليارات جنيه إيرادات «إي إف جي القابضة» في الربع الثاني من 2025



القاهرة (الاتحاد)

أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة، تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 6.1 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2025، بنمو سنوي 21%، مدعومة بالأداء القوي لكافة القطاعات التشغيلية، وفي مقدمتها منصة التمويل غير المصرفي «إي إف جي فاينانس» وبنك «نكست» التجاري.

وسجل صافي الأرباح التشغيلية وصافي الربح قبل خصم الضرائب ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل سنوي 19% و21% على التوالي، وصاحب ذلك زيادة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 2% ليصل إلى 802 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة) بمعدل سنوي 22% ليصل إلى 4.1 مليار جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع المخصصات والخسائر الائتمانية، خاصة في قطاع التمويل غير المصرفي (إي إف جي فاينانس)، فضلاً عن زيادة المصروفات العمومية والإدارية الأخرى.

وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة إن النتائج المالية للمجموعة خلال الربع الثاني من العام تعكس قوة ومرونة عملياتها التشغيلية، مدعومة باستراتيجيتها الاستباقية القائمة على تنويع باقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وكذلك انتشارها الجغرافي الواسع. وأشار عوض أن المجموعة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية خلال النصف الأول من العام، ومن أبرزها الإدراج الناجح لشركة ڤاليو في البورصة المصرية خلال شهر يونيو، بالإضافة إلى قيام شركة أمازون بتفعيل حق الشراء للاستحواذ على حصة مباشرة في شركة ڤاليو. وأضاف عوض أن هذا الأداء القوي ينعكس في النتائج المالية التي حققتها جميع القطاعات التشغيلية التابعة للمجموعة، وبصفة خاصة إي اف چي فاينانس مدفوعا بأداء ڤاليو، وبنك نكست، مشيراً إلى النمو الملحوظ الذي أحرزته قطاع إدارة الأصول، مصحوباً بارتفاع قيمة الأصول المُدارة، بالإضافة إلى نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام صفقات تجاوزت قيمتها مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من 2025. وعلى صعيد أداء بنك الاستثمار، واصلت إي اف چي هيرميس أداءها القوي خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفعت إيرادات أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والوساطة في الأوراق المالية، والاستثمار المباشر وإدارة الأصول بمعدل سنوي 131%، إلا أن هذا النمو قد تأثر على خلفية التراجع السنوي لإيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، مقارنة بالأداء الاستثنائي الذي شهده القطاع خلال الفترة نفسها من العام السابق. وباستثناء هذا التأثير، يواصل قطاع الخدمات الاستشارية تحقيق أداء مالي قوي. وبناءً على ذلك، استقرت الإيرادات التشغيلية لشركة إي اف چي هيرميس لتصل إلى 2.7 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، سجلت أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة نمواً قوياً، حيث حققت إيرادات بقيمة 397 مليون جنيه، وذلك مقابل صافي خسائر بقيمة 503 ملايين جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بنسبة سنوية 25% في ضوء نمو الإيرادات في أسواق مصر والكويت والإمارات.