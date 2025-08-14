«الفلل» و«التاونهاوس» تتصدران المبيعات العقارية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تصدرت مشاريع «الفلل» و«التاونهاوس» السكنية اهتمامات المستثمرين في أبوظبي، لتستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات بالسوق العقاري، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب لاسيما بجزر الحديريات وياس والسعديات.

وأظهرت منصة «داري» التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل تصرفات عقارية على وحدات «الفلل» و«التاونهاوس» بقيمة 15.8 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتشكّل أكثر من 30 % من إجمالي التصرفات العقارية التي بلغت نحو 51.72 مليار درهم في النصف الأول.

وشهدت المنصة منذ بداية العام الحالي، تسجيل 22 مشروعاً جديداً منذ بداية العام الحالي، توفّر نحو 4300 وحدة سكنية، منها 8 مشاريع توفّر أكثر من 1500 فيلا سكنية، لتستحوذ على أكثر من 35% من الوحدات السكنية الجديدة بأبوظبي.

وأكد خبراء ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد»، ارتفاع الطلب على شراء الفلل السكنية بأبوظبي، التي يتم بيعها فور الطرح، في ظل الأسعار التنافسية وطرق السداد الميسرة، فضلاً عن تنوع المشاريع من حيث المواقع والتصاميم والمساحات، موضحين أن السوق العقاري بأبوظبي يشهد نشاطاً قوياً في حركة البيع والشراء، لاسيما بالمشاريع الجديدة، التي تستقطب شرائح متنوعة من المستثمرين خاصة الأجانب.

وتضم قائمة مشاريع الفلل التي تم تسجيلها العام الحالي بمنصة «داري» في جزيرة الحديريات، مشاريع «فلل يم الشاطئية» الذي يضم 15 وحدة، و«نوايف يست أ»، ويضم 106 فلل سكنية، و«نوايف غرب أ»، ويوفّر 94 فيلا، و«نوابف يست ب»، ويضم 334 فيلا، و«تاون هاوس قرية نوايف» ويوفر 150 فيلا.

وفي جزيرة ياس تم تسجيل مشروع «سلينا بي» لشركة سنشري 7 للعقارات، ويوفر 507 فلل وشقق سكنية، كما تم تسجيل مشروع «تلال السلام 2» لشركة أرابيان هيلز للاستثمار والتطوير العقاري، ويضم 212 فيلا سكنية بمنطقة الفقع في العين، كما تم تسجيل «أوهانا للتطوير العقاري جاكوب آند كو الواجهة الشاطئية للعيش» بمنطقة الجرف لشركة اوهانا للتطوير العقاري والإنشاءات، ويضم 122 فيلا.



مشاريع جديدة

وشهدت منصة «داري» خلال العام الماضي تسجيل 16 مشروعاً جديداً للفلل السكنية، توفر نحو 5500 فيلا وتاون هاوس.

وضمّت قائمة مشاريع الفلل الجديدة التي تم تسجيلها بمنصة «داري» خلال العام الماضي، 3 مشاريع لشركة الدار، هم: «ياس ريفا» ويوفر 294 فيلا سكنية بجزيرة ياس، مشروع «بلغيلم» ويوفر 1743 فيلا سكنية بمنطقة الباهية في أبوظبي، و«فايا السعديات» ويوفر 21 فيلا.

كما تم تسجيل 3 مشاريع لشركة بلووم العقارية ضمن «بلووم ليفينج»، هما: «أولفيرا»، ويوفر 277 فيلا، و«سيفيل»، ويوفر 407 فلل سكنية، و«ألميريا» ويضم 119 وحدة.



مناطق متنوعة

قال الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن للعقارات، إن مشاريع الفلل السكنية بأبوظبي تتميز بالتنوع من حيث المساحات والمواقع، وتوفر خيارات متنوعة للمشترين، لاسيما مع اهتمام شركات التطوير العقاري بتوفير طرق سداد ميسرة تناسب مختلف متطلبات المشترين.

وأوضح الدكتور نعيمات أن الأسعار التنافسية للفلل بالمشاريع الجديدة، تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين.

وبحسب تقرير دوبيزل عن شراء عقارات أبوظبي للنصف الأول من عام 2025، شهد سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، محافظاً على وتيرة تصاعدية واضحة في مؤشرات النمو.



نمو قوي

أكد ناصر مال الله الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة لؤلؤة الخليج للعقارات، أن مشاريع الفلل السكنية تستقطب النسبة الأكبر من المشترين الراغبين في السكن، خاصة من المواطنين، بينما تجذب الشقق السكنية المستثمرين بشكل أكبر، موضحاً أن الأراضي السكنية كذلك تُعد من الخيارات المفضلة للمواطنين وهو ما ظهر في بيع مشروع «وديم» الذي طرحته شركة مدن مؤخراً، وتم بيعه بالكامل فور الطرح.

وأكد الحمادي أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي، وهو ما يظهر في بيع معظم المشاريع التي يتم إطلاقها فور الطرح سواء الخاصة بالفلل أو الأراضي أو الشقق.

وأعلنت «الدار» مايو الماضي عن بيع كافة الوحدات السكنية البالغ عددها 133 وحدة في «والدورف أستوريا ريزيدنسز» في جزيرة ياس، وذلك خلال يوم الإطلاق، حيث سجّل المشروع مبيعات بقيمة 850 مليون درهم.

وأعلنت «الدار» عن بيع كامل وحدات «منارة ليفنج III»، آخر مرحلة ضمن مجمعّها السكني «منارة ليفنج» في جزيرة السعديات، خلال 24 ساعة فقط.