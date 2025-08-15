%78 نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مجمع حصيان لتحلية مياه البحر

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر في مجمع حصيان، الذي يتم تنفيذه بقدرة إنتاجية تصل إلى 180 مليون جالون يومياً، ضمن نظام المنتج المستقل للمياه.

وبلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 78%، ومن المقرر اكتمال جميع مراحله في الربع الأول من عام 2027.

ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الهيئة لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في إمارة دبي، ويُعد مشروع محطة حصيان من أكبر مشاريع العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.

ورافق معالي الطاير في جولته، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، وعدد من كبار المسؤولين والمهندسين في الهيئة.

وزار معالي الطاير مختلف أقسام المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم البنية التحتية الذكية للمياه المحلاة، وتعزيز أهداف الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية 2030.