«العربية أبوظبي» تُطلق رحلات موسمية إلى «يكاترينبورغ» الروسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «العربية أبوظبي»، عن إطلاق رحلاتها الموسمية بين أبوظبي ومدينة يكاترينبورغ في روسيا، بغرض توفير خيارات سفر أوسع للمسافرين.

وستبدأ «العربية أبوظبي» بتسيير رحلاتها المباشرة في 27 أكتوبر المقبل وحتى 27 مارس 2026، بمعدل رحلتين أسبوعياً بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار كولتسوفو الدولي في «يكاترينبورغ».

وتعزّز هذه الرحلات الموسمية شبكة وجهات مجموعة «العربية للطيران» التي تربط بين دولة الإمارات وروسيا، حيث يمكن للمسافرين الآن السفر إلى مدينة يكاترينبورغ من خلال رحلات مباشرة من الشارقة ورأس الخيمة والآن من أبوظبي.

وتُشغل «العربية أبوظبي» أسطولاً حديثاً مكوناً من 12 طائرة من طراز إيرباص A320، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في العالم.

وتقدم مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة بأي مقصورة اقتصادية أخرى.

وتم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime» وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأفلام ووسائل الترفيه مباشرة على أجهزتهم.